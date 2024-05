Goldman Sachs BDC, Inc. est une société financière spécialisée dans les prêts aux entreprises du marché intermédiaire. La société cherche à générer des revenus courants et, dans une moindre mesure, une plus-value en capital, principalement par le biais de prêts garantis, y compris des prêts de premier rang, des prêts unitranches de premier rang et de second rang, et des prêts non garantis, y compris des prêts mezzanine, ainsi que par le biais d'investissements en actions sélectionnés. Elle peut également octroyer des prêts assortis de clauses restrictives (covenant-lite), c'est-à-dire des prêts assortis de clauses de maintien financier moins nombreuses que pour d'autres obligations, voire de clauses de maintien financier inexistantes. Outre les investissements dans les entreprises américaines du marché intermédiaire, elle peut investir une partie de son capital dans des investissements opportunistes, tels que dans de grandes entreprises américaines, des entreprises étrangères, des dettes en difficulté, des produits structurés ou des fonds de capital-investissement. Il investit dans divers secteurs, notamment l'automobile, la chimie et les services financiers. Son conseiller en investissement est Goldman Sachs Asset Management, L.P.

Secteur Services financiers aux entreprises