Baisse du bénéfice d'exploitation de Goldplat pour les neuf premiers mois

Goldplat PLC - Société de services de récupération de l'or basée à Londres, qui a des activités en Afrique du Sud et au Ghana - déclare que le bénéfice d'exploitation pour les neuf mois allant jusqu'au mois de mars a chuté de 20% à 4,8 millions de livres sterling, contre 6,1 millions de livres sterling l'année précédente. La baisse du bénéfice s'explique par la diminution des résultats d'exploitation en Afrique du Sud (1,2 million de livres sterling, contre 1,6 million de livres sterling) et au Ghana (295 000 livres sterling, contre 659 000 livres sterling, soit une réduction de plus de moitié). Malgré la baisse des résultats d'exploitation, la société s'attend toujours à répondre aux attentes du marché pour l'exercice en cours.

Supply@Me Capital PLC - Plate-forme fintech basée à Londres - Annonce l'exécution de la première transaction de monétisation des stocks en utilisant des sources de financement traditionnelles. Fait suite à l'annonce précédente du 26 avril dans laquelle la société a déclaré avoir décroché un engagement contraignant fourni par un investisseur institutionnel pour investir dans la transaction de MI. La contrepartie de la transaction IM est une entreprise italienne, qui est l'un des "leaders du marché" dans le secteur du rechapage des pneus. Le total des frais annuels moyens qui devraient être facturés pendant la durée de la transaction IM équivaut à environ 2,7 % de la valeur brute des stocks de l'entreprise cliente à monétiser, ce qui correspond à la fourchette supérieure prévue par l'entreprise. Jusqu'à 10 millions d'euros de marchandises entreposées pourraient être monétisés dans le cadre de l'opération.

Peel Hunt LLP - courtier en valeurs mobilières et banque d'investissement basé à Londres - Dit avoir été désigné comme unique teneur de livre dans le cadre de la vente de 1,25 million d'actions ordinaires de Lok'nStore par Andrew Jacobs LLP à des investisseurs institutionnels. Note que le bénéficiaire final d'Andrew Jacobs LLP est Andrew Jacobs, président de Lok'nStore. Explique que la vente proposée élargira la base d'actionnaires institutionnels de Lok'nStore et augmentera potentiellement la liquidité tout en permettant à Andrew Jacobs de diversifier ses investissements et ses intérêts financiers. Il ajoute que le prix de placement est de 800 pence par action. Note qu'après le placement, Andrew Jacobs restera le principal actionnaire. Confirme par la suite la réalisation du placement susmentionné. Andrew Jacobs détient désormais une participation de 14,5 % dans Lok'n'Store.

Power Metal Resources PLC - société d'exploration de métaux, axée sur l'Amérique du Nord, l'Afrique et l'Australie - annonce une mise à jour de l'exploration du projet de mine d'or Berringa dans l'État de Victoria, en Australie. Le programme de forage au diamant a consisté en 988 mètres dans six trous de forage, dont quatre ont rencontré une minéralisation aurifère visible. Il note que tous les trous de forage ont révélé une minéralisation aurifère dans les résultats d'analyse en laboratoire. De multiples intersections minéralisées en or ont été rencontrées, notamment dans le trou de forage BE23D002 qui a donné 5,2 mètres à 2,38 grammes d'or par tonne. Les principaux objectifs de ce programme de forage ont été atteints, les forages ayant permis de recouper les extensions latérales et en aval-pendage des récifs de quartz minéralisés en or précédemment exploités à Berringa. Les résultats seront analysés avant d'annoncer la poursuite des travaux d'exploration.

LSL Property Services PLC - Agence immobilière basée à Newcastle, Angleterre - Confirme la signature d'accords de franchise pour 23 agences LSL. LSL Property Services PLC - agence immobilière basée à Newcastle (Angleterre) - confirme la signature d'accords de franchise pour 23 agences LSL. L'achèvement final avait été légèrement retardé dans l'attente de la confirmation de la mise en place des dispositions habituelles en matière d'assurance.

Pantheon International PLC - société d'investissement axée sur les actifs de capital-investissement gérés par des gestionnaires tiers - déclare que The November 1990 Trust, une société associée au directeur John Burgess, achète 30 785 actions à 2,58 GBP, d'une valeur de 79 425 GBP, le vendredi.

Hyve Group PLC - Organisateur d'événements basé à Londres - déclare que l'audience du tribunal pour sanctionner le plan d'arrangement relatif à l'offre d'achat de la société par Providence Equity Partners est attendue le 18 mai. Le dernier jour de négociation des actions de Hyve est prévu pour le 19 mai. La date d'entrée en vigueur du plan devrait être le 22 mai, avec l'annulation des actions Hyve le 23 mai.

