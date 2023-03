Powerhouse Energy salue la signature d'un contrat de location pour son futur centre

(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées jeudi et non rapportées séparément par Alliance News :

----------

Goldplat PLC - société de services miniers centrée sur l'Afrique du Sud et le Ghana - déclare que les coupures d'électricité en Afrique du Sud signalées en février se sont poursuivies au cours de son troisième trimestre financier, afin de réduire la charge sur le réseau par le fournisseur d'électricité du pays. "Nous avons cependant perdu des heures supplémentaires en mars 2023, en raison de problèmes sur les lignes de transmission vers les opérations. Cette situation, associée à des coupures d'électricité continues, fait que les heures perdues au cours du troisième trimestre sont déjà 43 % plus élevées que celles enregistrées au cours du deuxième trimestre", explique Goldplat. Elle ajoute qu'elle collabore avec la municipalité pour déterminer comment réduire l'impact sur ses activités et augmenter la productivité en temps utile. Goldplat prévoit toujours de répondre aux attentes actuelles du marché pour l'exercice en cours.

----------

Greatland Gold PLC - Société de développement et d'exploration basée à Londres, spécialisée dans les gisements d'or et de cuivre à un niveau en Australie - Se félicite des "progrès significatifs" réalisés à Havieron, un projet d'or-cuivre dans la province de Paterson en Australie occidentale. Elle a trouvé 3,9 grammes d'or par tonne dans la brèche septentrionale et 2,1 grammes d'or par tonne dans la brèche orientale. Le directeur général Shaun Day déclare : "Nos activités de forage les plus récentes mettent en évidence le potentiel d'une minéralisation à haute teneur en dehors du Croissant Sud-Est qui pourrait ajouter une valeur significative au plan de mine à Havieron avec une minéralisation supplémentaire d'or et de cuivre recoupée dans les zones Northern et Eastern Breccia".

----------

Gresham House Renewable Energy VCT 1 PLC et Gresham House Renewable Energy VCT 2 PLC - Entrée en exclusivité avec une partie concernant la vente d'actifs solaires, que les entreprises prévoient de finaliser dans les semaines à venir. Entre-temps, vendredi, les entreprises déclarent que l'assemblée générale annuelle prévue pour mardi sera reportée à avril "en raison d'une erreur technique liée à la signification de l'avis de l'AGO aux actionnaires qui ont opté pour les communications électroniques."

----------

Haydale Graphene Industries PLC - société de solutions technologiques globales basée à Ammanford, au Pays de Galles - annonce un accord avec City Energy Network Ltd et Plumbase Ltd pour développer un chauffage par le sol au graphène. Haydale indique que la technologie de chauffage à l'encre appliquée aux vêtements a été utilisée dans un premier prototype de chauffage domestique par le sol au graphène "susceptible de remplacer le chauffage central au gaz et d'être associé à d'autres technologies à haut rendement énergétique". Keith Broadbent, directeur général de Haydale, a déclaré : "Haydale a travaillé en étroite collaboration avec City Energy pour étudier de nouvelles technologies visant à atteindre l'objectif "net zéro". Je suis heureux que nous puissions maintenant annoncer qu'ensemble nous faisons passer notre chauffage par le sol au graphène à l'étape suivante et qu'avec le soutien de Plumbase, il est possible de distribuer la technologie lorsqu'elle sera prête à être commercialisée en tant que solution de chauffage à faible consommation d'énergie pour les propriétés domestiques et commerciales".

----------

HSBC Holdings PLC - Banque basée à Londres - Émission de 135 millions d'euros d'obligations à taux fixe de 4,816 % échéant en 2040 dans le cadre d'un programme d'émission de titres de créance.

----------

Jadestone Energy PLC - Société pétrolière et gazière axée sur l'Asie-Pacifique - Achève le programme de maintenance des installations de surface du projet Montara au large de l'Australie. Déclare que les activités de redémarrage de la production progressent.

----------

Mission Group PLC - Propriétaire d'un groupe d'agences de communication et de marketing numérique basé dans le Devon, en Angleterre - Lance Turbine, une agence de médias de croissance intégrée basée au Royaume-Uni, "spécialisée dans les médias détenus, gagnés et payés pour les marques de consommateurs". Selon Turbine, il s'agit d'un guichet unique permettant de créer des expériences pour les clients en utilisant la connaissance des données et la technologie pour optimiser l'impact des médias dans un environnement numérique en constante évolution. James Clifton, directeur général, déclare : "Le lancement de Turbine est la réponse de Mission à la demande croissante d'une solution efficace aux défis du marketing numérique multicanal, ajoutant encore un autre service spécialisé à notre capacité centralisée sur laquelle les agences de Mission peuvent s'appuyer".

----------

Pembridge Resources PLC - société minière britannique ayant des investissements en Colombie-Britannique - note que Minto Metals Corp cessera pendant au moins deux ans d'expédier du concentré de cuivre par le port de Skagway en Alaska (États-Unis). "Malgré les efforts de Minto pour parvenir à un accord mutuellement bénéfique, la ville de Skagway a récemment décidé de réorienter son port vers les bateaux de croisière et le tourisme", explique Pembridge. Minto explore d'autres options, comme le port de Stewart en Colombie-Britannique, au Canada, et s'attend à ce qu'un nouvel accord soit mis en place d'ici juillet 2023.

----------

Powerhouse Energy Group PLC - Producteur d'hydrogène à partir de déchets plastiques basé à Bingley, en Angleterre - Conclut un bail de 10 ans pour un bâtiment destiné à abriter le futur Powerhouse Technology Centre, avec un coût de location de 46 000 GBP par an. Le centre, dont l'aménagement coûtera à Powerhouse environ 2 millions de livres sterling, sera situé à Bridgend, entre Cardiff et Swansea, au Pays de Galles. Il s'agira d'un "premier pas vers l'établissement du nouveau centre de développement technique et de recherche et développement de Powerhouse". Une unité d'essai des matières premières - dont la conception est beaucoup plus proche de la chambre de conversion thermique commerciale que le démonstrateur actuel - est en cours de fabrication et sera installée à Bridgend une fois que le bâtiment sera adapté à notre utilisation", déclare Keith Riley, président-directeur général par intérim. Il ajoute que le centre "servira de bureau principal à l'entreprise, à proximité d'Engsolve Ltd, où la plupart de nos travaux d'ingénierie sont réalisés, ce qui consolidera les activités de l'entreprise". Engsolve est une société de solutions d'ingénierie basée à Bridgend.

----------

Savannah Resources PLC - Société de développement du lithium axée sur l'Europe - Soumission d'un rapport et d'un plan environnementaux révisés pour le projet de lithium Barroso au Portugal, à l'organisme portugais de réglementation environnementale, l'Agencia Portuguesa do Ambiente. Dale Ferguson, directeur général, a déclaré : "Ce jour marque une étape importante pour Savannah et je m'attends à ce que les mois à venir soient une période déterminante pour l'entreprise et le Portugal, car nous jouons notre rôle dans le développement d'une chaîne de valeur du lithium de bout en bout au Portugal et en Europe".

----------

Par Tom Budszus, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.