Goldrea Resources Corp. est une société en phase d'exploration engagée dans l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés minérales. La société est engagée dans l'exploration, l'acquisition et, si cela est justifié, le développement de propriétés minières et la mise en production de ces propriétés. Ses perspectives minérales se concentrent sur l'or, le cuivre, l'argent, le platine, le palladium, le molybdène et le fer comme principaux métaux d'intérêt. Ses projets comprennent la propriété Cannonball, la propriété Dixie Lake et la propriété Adrian. Elle détient une participation de 100 % dans la propriété Cannonball, qui couvre 1 510 hectares (ha) et est située à environ 15 kilomètres au nord-est de l'ancienne mine Snip, dans le district de la rivière Iskut, dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique. Son projet Dixie Lake Baby, consiste en environ 17 cellules de revendication désignées sur carte, couvrant 285 ha au total en trois groupes non contigus. Sa propriété Adrian couvre environ 2 269 hectares de claims miniers qui jouxtent la limite nord de son projet Cannonball.

Secteur Or