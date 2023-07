Goldrich Mining Company est une société minière. La société est engagée dans l'acquisition et l'avancement de propriétés minières. Ses perspectives d'exploration minière sont contenues dans sa propriété de Chandalar, située à environ 190 miles aériens au nord de Fairbanks, en Alaska. La propriété se trouve sur un terrain appartenant à l'État de l'Alaska, qui est l'une des juridictions minières du monde. La propriété de Chandalar contient à la fois le projet d'or en roche dure (filonien) de Chandalar, sa cible principale, et la mine d'or alluvionnaire de Chandalar. Elle possède un bloc de titres miniers contigus à Chandalar qui couvrent une superficie nette d'environ 22 858 acres (approximativement 35,7 miles carrés). Les titres miniers sont situés de manière à sécuriser la plupart des zones aurifères présentes dans une zone d'environ 5 miles sur 8 miles. La société possède 426,5 acres sous la forme de 21 titres miniers fédéraux, d'un titre minier fédéral breveté et d'un site minier fédéral breveté. Les 23 titres fédéraux brevetés couvrent les structures aurifères.

Secteur Or