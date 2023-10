Goldseek Resources Inc. est une société d'exploration. La société est engagée dans l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés minières. Ses projets comprennent la propriété Bonanza, la propriété Horizon, la propriété Quevillon West, la propriété Southern Arm, la propriété Val D'Or North et la propriété Beschefer. La propriété Bonanza comprend 92 claims totalisant 5 212 hectares. Elle est située près de la municipalité de Senneterre, dans la province de Québec. La propriété Horizon comprend 171 claims totalisant 2 421 hectares. Elle est située à environ 40 kilomètres (km) à l'est de Marathon, en Ontario, et à 55 km à l'ouest de White River, en Ontario, dans la région du lac Wabikoba, en Ontario. La propriété Quevillon West est située près de la municipalité de Lebel-Sur-Quevillon, dans la province de Québec. La propriété Southern Arm est située dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi, au Québec. La propriété Val D'Or Nord comprend 143 claims. Le projet Beschefer couvre environ 962 acres et est situé dans la ceinture de roches vertes du nord de l'Abitibi.

Secteur Or