Goldstone déplore la volatilité du marché en raison de l'impossibilité de respecter les prévisions.

(Alliance News) - Goldstone Resources Ltd a déclaré vendredi qu'il "reste une marge d'amélioration" dans les taux de récupération, après qu'elle n'ait pas atteint son objectif de production pour l'année.

Goldstone Resources est une société de développement aurifère basée à Jersey, au Royaume-Uni, qui a des projets en Afrique de l'Ouest.

La société a produit et vendu 5 153 onces troy d'or à ce jour à partir de la mine Homase, réalisant un prix moyen de 1 794 USD par once pour des revenus de 9,3 millions USD.

Au cours de l'année, des remboursements de prêts provenant de l'or via la livraison de 675 onces troy à Asia Investments Management Services Ltd ont également été effectués.

Cependant, Goldstone Resources n'a pas atteint son objectif de production de 7 000 onces d'or, bien qu'elle ait noté que les onces manquantes restent dans le terril à différents stades de récupération.

"Nous avons constaté une volatilité importante dans l'approvisionnement et le prix des consommables, des réactifs, de l'acier de construction, de l'équipement lourd et du carburant, tous nécessaires à la construction et au maintien d'une exploitation minière moderne", a déclaré la directrice générale Emma Priestley.

"Cela crée des défis dans l'estimation des coûts d'investissement et d'exploitation, en particulier lors de l'estimation des coûts futurs. Nous pensons qu'il est bien compris que la situation actuelle peu fiable est due en grande partie à une combinaison de Covid-19, de la guerre en Ukraine et de l'inflation mondiale. Bien que nous soyons tous de plus en plus frustrés de citer ces facteurs comme étant à l'origine des retards de fabrication et de livraison, il semble que ce soit une réalité que nous devons accepter, du moins à court terme", a ajouté M. Priestley.

Dans les meilleures nouvelles, d'autres améliorations sont apportées à l'usine sèche pour améliorer la récupération de l'or à partir du taux de récupération actuel d'environ 65%.

Golstone a déclaré qu'une augmentation des ressources exploitables disponibles dans les fosses 1 et 2, comme le démontrent les forages géotechniques, améliorerait fortement les performances économiques.

D'autres résultats du programme de forage au diamant du quatrième trimestre dans l'ancienne mine à haute teneur d'Akrokeri sont attendus au début de 2023.

Les actions de Goldstone ont clôturé en baisse de 12% à 3,02 pence chacune à Londres vendredi.

