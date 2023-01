Goldstone émet des billets de prêt convertibles de 2,4 millions GBP

EN BREF : Goldstone Resources Ltd - Société de développement aurifère axée sur l'Afrique de l'Ouest - Emet 2,4 millions de GBP de notes de prêt convertibles à l'opérateur de mines d'or Blue Gold International Ltd, qui doivent être remboursées le 30 novembre 2024. Les billets peuvent être convertis à tout moment avant le remboursement en nouvelles actions Goldstone au prix de conversion de 3,25 pence par action. BGL reçoit également des bons de souscription pour souscrire jusqu'à 60,0 millions d'actions Goldstone au prix de 4,00 pence par action, à tout moment jusqu'au 26 janvier 2025.

Emma Priestley, directrice générale de Goldstone, déclare : "Blue Gold partage notre vision de l'expansion de la mine Homase et du développement potentiel du projet Homase-Akrokeri au Ghana. Dans ce qui reste un marché difficile pour le secteur des ressources naturelles, nous accueillons et apprécions le soutien de Blue Gold, qui, nous en sommes convaincus, aidera la société dans cette entreprise commerciale, et à réaliser des progrès significatifs au Ghana."

Cours actuel de l'action : 3,50p, en baisse de 9,0 % vendredi, pour une capitalisation boursière de 17,3 millions GBP

Variation sur 12 mois : baisse de 62%

