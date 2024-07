GoldStone Resources Limited est un producteur d'or et un explorateur basé à Jersey dans la ceinture aurifère d'Ashanti au Ghana. Les projets de la société comprennent le projet Akrokeri et le projet Homase. La société détient une participation de 100 % dans la licence Akrokeri. Cette licence est située à environ six kilomètres de la mine Obuasi d'AngloGold Ashanti, dont les ressources historiques et actuelles dépassent 70 millions d'onces d'or. La société détient également une participation de 90 % dans la licence Homase. La mine à ciel ouvert Homase est située à environ 12 kilomètres de la mine Obuasi d'AngloGold Ashanti, dont les ressources historiques et actuelles dépassent 70 millions d'onces d'or. La société opère à travers deux segments : Exploration et évaluation et Entreprise. Le secteur de l'exploration et de l'évaluation est présenté comme une agrégation des licences Homase et Akrokeri (Ghana).

Secteur Or