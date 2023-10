Goliath Resources Limited a nommé M. Rein Turna au conseil d'administration. M. Jean Lafleur a démissionné du conseil en raison d'engagements personnels et d'autres engagements professionnels importants. M. Rein Turna, P.Geo.

est un géologue consultant qui a plus de 40 ans d'expérience dans l'exploration minière en Colombie-Britannique, en Ontario, en Saskatchewan, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest. Il est géologue professionnel enregistré auprès de l'Association of Professional Engineers and Geoscientists of British Columbia depuis 1993. M. Turna a occupé des postes d'employé et de consultant auprès de sociétés minières, notamment Placer Dome Inc, Falconbridge Ltd, UMEX Inc, Lac Minerals Ltd et Osisko Hammond Reef Gold Ltd. Il a géré des programmes d'exploration pour des gisements porphyriques, des gisements de sulfures massifs volcanogènes, des gisements épithermaux et d'autres types de gisements.

M. Turna a également effectué des recherches et travaillé sur l'or orogénique archéen ainsi que sur les gisements de sedex.