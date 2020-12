Golden Falcon Acquisition Corp. : annonce la clôture de son premier appel public à l'épargne pour une valeur de 345 millions de dollars

Golden Falcon Acquisition Corp. (NYSE : GFX.U) (la « Société ») a annoncé aujourd'hui avoir clôturé son premier appel public à l'épargne de 34 500 000 parts, qui comprenait le plein exercice de l'option d'attribution excédentaire aux preneurs fermes. Le prix de l'offre a été fixé à 10 dollars par part, soit l'équivalent d'un produit brut total de 345 000 000 dollars.

Les parts sont cotées à la bourse de New York (la « NYSE ») et négociées sous le mnémo « GFX.U ». Chaque part est composée d'une action ordinaire de classe A et d'un demi-bon de souscription remboursable de la Société. Chaque bon de souscription entier permet à son détenteur d'acheter une action ordinaire de classe A au prix de 11,50 dollars par action. Lorsque les titres constituant les parts commenceront à être négociés séparément, les actions ordinaires de classe A et les bons de souscription devraient être cotés à la bourse de New York respectivement sous les symboles « GFX » et « GFX WS ».

La Société, dirigée par Makram Azar et Scott Freidheim, a été créée dans le but de réaliser une fusion, un échange de capital, une acquisition d'actifs, un achat d'actions, une réorganisation ou un regroupement d'activités similaires avec une ou plusieurs sociétés ou entités. Bien que la Société puisse procéder à un premier regroupement d'activités avec n'importe quelle entreprise visée, quel que soit le secteur ou l'emplacement géographique, elle compte concentrer ses recherches sur les entreprises des secteurs de la technologie, des médias, des télécommunications et de la fintech ayant leur siège en Europe, en Israël, au Moyen-Orient ou en Amérique du Nord.

UBS Securities LLC et Moelis & Company LLC ont agi en qualité de co-gérants de l'offre et EarlyBirdCapital, Inc. en qualité de chef de file de l'offre. L'offre a été faite uniquement au moyen d'un prospectus. Des exemplaires du prospectus sont disponibles auprès de UBS Securities LLC, service des prospectus, 1285 Avenue of the Americas, New York, NY 10019, ou en appelant le (888) 827-7275, ou en envoyant un courrier électronique à l'adresse suivante olprospectusrequest@ubs.com.

Les déclarations d'inscription relatives à ces titres ont été déposées auprès de la Securities and Exchange Commission (« la SEC ») et sont entrées en vigueur le 17 décembre 2020. Ce communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'achat, et aucune vente de ces titres n'interviendra dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'inscription ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction.

Le présent communiqué de presse contient des déclarations qui constituent des « déclarations prospectives », notamment par rapport à l'utilisation prévue du produit net de l'offre publique. Rien ne garantit que le produit net de l'offre sera utilisé comme indiqué. Les déclarations prospectives sont soumises à de nombreuses conditions, dont beaucoup échappent à la volonté de la Société, notamment celles énoncées dans la section « Facteurs de risque » de la déclaration d'inscription de la Société et du prospectus de l'offre déposés auprès de la SEC. Des copies sont disponibles sur le site Internet de la SEC à l'adresse www.sec.gov. La société ne s'engage nullement à mettre à jour, réviser ou modifier ces déclarations après la date de cette publication, sauf si la loi l'exige.

