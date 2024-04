Gooch & Housego PLC est une société d'ingénierie photonique basée au Royaume-Uni. La société et ses filiales fabriquent des composants, des matériaux et des systèmes optoélectroniques spécialisés, ainsi que des instruments spécialisés et des dispositifs pour les sciences de la vie. Les activités de la société sont divisées en trois secteurs de marché : l'industrie, l'aérospatiale et la défense, et les sciences de la vie/bio-photonique. Le segment industriel comprend principalement le marché des lasers industriels utilisés dans les industries des semi-conducteurs et de la microélectronique, mais aussi d'autres applications industrielles telles que la métrologie, les télécommunications et la recherche scientifique. Elle conçoit et fabrique des composants optiques de précision, des lasers de pompage et des coupleurs à fibre optique pour les systèmes de navigation inertielle utilisés dans l'avionique et la défense. La société est également spécialisée dans la conception et la fabrication sur mesure d'optiques polymères de précision destinées aux marchés de la biomédecine, de la vision industrielle et des instruments d'analyse.

