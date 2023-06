Le bénéfice intermédiaire de Gooch & Housego augmente en raison de la hausse des recettes

Gooch & Housego PLC - fabricant de composants et de systèmes photoniques basé dans le Somerset - Pour les six mois se terminant le 31 mars, le bénéfice avant impôt est passé de 1,2 million de livres sterling l'année précédente à 3,3 millions de livres sterling. Le chiffre d'affaires a augmenté de 32 %, passant de 54,1 millions de livres sterling à 71,3 millions de livres sterling. Invoquant des perspectives positives, la société déclare un dividende intérimaire de 4,8 pence par action, soit une hausse de 2,1 % par rapport à 4,7 pence. Pour ce qui est de l'avenir, la société fait état d'une "demande soutenue" sur ses marchés cibles, son carnet de commandes au 31 mars ayant augmenté de 3,8 % pour atteindre 124,4 millions de livres sterling, contre 119,9 millions de livres sterling il y a un an. En outre, l'entreprise note une croissance des livraisons sur les marchés des lasers industriels, en particulier en Asie. "Cette croissance est due à la forte reprise de la demande des clients finaux pour les produits électroniques après la pandémie, bien que les niveaux de demande devraient se normaliser dans la période à venir", indique l'entreprise. Toutefois, l'entreprise note que les délais d'approvisionnement sont encore longs dans certaines parties de sa chaîne d'approvisionnement, pour lesquelles elle maintient des niveaux plus élevés de stocks de sécurité.

Cours actuel de l'action : 567,00 pence, en hausse de 1,6 % mardi

Variation sur 12 mois : en baisse de 34

Par Tom Budszus, journaliste à Alliance News

