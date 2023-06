(Alliance News) - Good Energy Group PLC a annoncé jeudi qu'il avait acheté EcoEnergy Ltd dans le cadre d'une transaction d'une valeur de 4 millions de livres sterling.

Good Energy est un fournisseur d'énergie 100 % renouvelable basé dans le Wiltshire, en Angleterre, et un innovateur en matière de services énergétiques.

À la veille de son assemblée générale annuelle qui se tiendra jeudi, Good Energy a déclaré avoir obtenu de meilleurs résultats que prévu au cours des cinq premiers mois de l'année.

Elle a déclaré que le bénéfice du premier semestre sera plus élevé que prévu, grâce à la baisse et à la moindre volatilité des coûts de gros des matières premières. Toutefois, le second semestre sera déficitaire en raison de "l'interaction entre les prix couverts de l'électricité et du gaz et la baisse actuelle des prix du marché".

L'entreprise a ajouté qu'elle était entièrement couverte pour le troisième trimestre de l'année et qu'elle était couverte à plus de 50 % pour l'hiver 2023 en ce qui concerne l'électricité et le gaz.

En ce qui concerne l'avenir, Good Energy a déclaré qu'elle était "optimiste" pour le résultat de l'ensemble de l'année. Elle a ajouté que ses attentes pour l'ensemble de l'année restent inchangées.

La société publiera ses résultats financiers intermédiaires pour la période de six mois se terminant le 30 juin le 19 septembre.

Dans une annonce séparée, Good Energy a déclaré avoir acheté Wessex EcoEnergy Ltd, une entreprise d'installation solaire, pour un montant initial de 2,5 millions de livres sterling.

L'entreprise a précisé qu'il y avait également une contrepartie différée pouvant aller jusqu'à 1,5 million de livres sterling, en fonction de la réalisation de certaines étapes, au cours d'une période de transition de 18 mois jusqu'au 31 décembre 2024. Ces étapes sont réparties à parts égales entre la qualité du service, la transition de la direction, l'augmentation de la capacité d'installation et le taux d'exécution des bénéfices, a expliqué la société.

Good Energy a déclaré que l'acquisition représente "une nouvelle étape" dans la mise en œuvre de sa stratégie visant à développer ses capacités en matière de services énergétiques décentralisés, en complément de son activité de fourniture d'énergie et de ses capacités d'installation de pompes à chaleur.

Pour l'exercice clos le 31 octobre 2022, Wessex a réalisé un chiffre d'affaires de 2,2 millions de livres sterling et un bénéfice net de 300 000 livres sterling.

Good Energy s'attend à ce que l'acquisition ait un effet marginal sur le bénéfice par action au cours de la première année complète de détention et à ce qu'elle ait un effet positif important en 2025.

Nigel Pocklington, président-directeur général, a déclaré : "Good Energy est en train de devenir le leader de l'énergie au Royaume-Uni : "Good Energy est en passe de devenir la société de services solaires tout-en-un la plus importante du Royaume-Uni. Nous avons la deuxième plus grande base de clients producteurs d'énergie solaire, nous avons payé un montant record pour l'énergie solaire l'année dernière et nous avons lancé des tarifs d'exportation intelligents leaders sur le marché. L'arrivée de Wessex dans l'entreprise accélère notre activité d'installations solaires et de stockage, alors que l'essor de l'énergie solaire, qui a vu les installations augmenter de 125 % en 2022, se poursuit.

Les actions de Good Energy ont augmenté de 1,5 % à 175,00 pence chacune à Londres jeudi après-midi.

Par Sophie Rose, journaliste à Alliance News

