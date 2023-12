(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mercredi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

British Smaller Cos VCT PLC et VCT 2 - des fonds de capital-risque basés à Leeds, en Angleterre - confirment l'ajout d'une facilité de surallocation de 25 millions de livres sterling à leur offre de souscription, suite à son lancement en septembre. Ils ajoutent qu'ils ont reçu des demandes avoisinant les 60 millions de livres sterling jusqu'à présent, la date limite de dépôt des demandes étant fixée au 28 mars 2024. L'offre de souscription a été initialement lancée pour lever 65 millions de livres sterling.

Frontier IP Group PLC - Société de commercialisation de la propriété intellectuelle basée à Londres - La société de portefeuille The Vaccine Group a nommé trois experts en santé animale à son conseil consultatif afin de soutenir la mise à l'échelle de sa plateforme basée sur les virus de l'herpès. Les membres du conseil consultatif de Says sont Christophe Barnier-Quer, de Merck & Co Inc, ainsi que Johan Dreesen et Vaughn Kubiak. Neil Crabb, directeur général de Frontier IP, déclare : "Je suis ravi que TVG ait pu constituer un groupe consultatif d'une telle qualité. Cela témoigne du potentiel de la société, de sa plateforme de vaccins et de son pipeline, et j'attends avec impatience les développements ultérieurs, à mesure que les vaccins de TVG progressent vers la mise à l'échelle et la commercialisation complète."

DeepVerge PLC - Société de Dublin spécialisée dans les sciences de l'environnement et de la vie - déclare avoir progressé dans ses discussions avec des acheteurs potentiels d'actifs et de propriété intellectuelle dans ses unités d'affaires Modern Water et Labskin. Elle ajoute qu'elle espère se mettre d'accord sur une vente en janvier. Elle indique toutefois que même si les deux ensembles d'actifs sont vendus, les ventes n'auront pas une valeur suffisante pour éviter la fermeture ou l'administration des deux filiales. Elle ajoute qu'elle a actuellement des dettes de 300 000 GBP et qu'elle n'est pas sûre de disposer des fonds nécessaires pour les payer. Les actions devraient être annulées le 27 décembre.

Good Energy Group PLC - Fournisseur d'énergie 100 % renouvelable et innovateur en matière de services énergétiques, basé dans le Wiltshire (Angleterre) - La société Zapmap, un service de cartographie des points de charge des véhicules électriques, a étendu sa présence sur le marché à l'Europe continentale. Son service de cartographie est désormais disponible en France, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg. Dans les mois à venir, Zapmap proposera des fonctionnalités telles que la planification d'itinéraires pour les véhicules électriques et le paiement des frais de charge. Nigel Pocklington, directeur général de Good Energy, a déclaré : "Zapmap a réalisé des progrès considérables au cours de l'année écoulée en continuant d'élargir et d'approfondir sa présence sur le marché au Royaume-Uni et, désormais, dans toute l'Europe. Il continue de suivre la croissance rapide du marché des véhicules électriques, qui a augmenté de 40 % au Royaume-Uni l'année dernière, et la part des nouvelles immatriculations de véhicules électriques a augmenté dans presque tous les pays de l'UE.

ValiRx PLC - société de sciences de la vie basée près de Birmingham, en Angleterre, qui se concentre sur les traitements anticancéreux à un stade précoce et sur la santé des femmes - lance un placement pour lever 1,6 million de livres sterling, par l'émission de 26,3 millions d'actions à 6,0 pence chacune. Elle ajoute qu'elle lancera également une offre de vente au détail à 6,0 pence par action de vente au détail. Cette offre n'est ouverte qu'aux actionnaires existants. Certains administrateurs souscriront également 500 000 actions à 6,0 pence chacune. La société indique qu'elle lèvera au total 1,9 million de livres sterling, qui serviront à intégrer les matériaux de BioBank issus de l'acquisition des actifs d'Imagen, ainsi qu'à la recherche et au développement.

Creo Medical Group PLC - Société d'appareils médicaux basée à Chepstow, au Pays de Galles - déclare avoir terminé la première procédure utilisant Speedboat Ultraslim. Le produit a été utilisé pour une intervention sur le tractus gastro-intestinal inférieur au Royaume-Uni, et la première intervention européenne devrait suivre sous peu. Speedboat est utilisé pour traiter les maladies du tractus gastro-intestinal, notamment les cancers de l'intestin, de l'estomac et de l'œsophage. Le PDG Craig Gulliford commente : "Il s'agit d'une nouvelle étape importante pour Creo Medical. Nous savons quelle différence ce dispositif encore plus petit fera en termes d'élargissement de l'accès à l'énergie avancée en endoscopie pour un plus grand nombre de cliniciens. Speedboat UltraSlim est compatible avec tous les principaux endoscopes, ce qui signifie que les cliniciens peuvent apporter l'énergie avancée à leurs pratiques, permettant à plus de patients d'être traités par endoscopie, ce qui évite la chirurgie et les coûts et risques secondaires qui y sont associés."

Macfarlane Group PLC - Fournisseur de matériaux d'emballage basé à Glasgow - Nomination de James Baird au poste d'administrateur indépendant principal.

Asia Strategic Holdings Ltd - société basée à Singapour qui développe et exploite des entreprises de consommation situées dans les économies asiatiques émergentes - Convient d'une facilité de prêt modifiée avec Macan Pte Ltd, augmentant son prêt de 3,0 millions de dollars à 4,5 millions de dollars. Elle ajoute que cette augmentation vise à soutenir l'expansion de son réseau d'écoles. Elle note qu'elle a accepté de repousser la date de remboursement au 31 décembre 2027. Macan est le principal actionnaire d'Asia Strategic, avec 32,4 %, tandis que le directeur général d'Asia Strategic, Enrico Cesenni, détient 35,1 % des droits de vote de Macan.

