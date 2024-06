Good Energy Group PLC est une société de holding et de gestion basée au Royaume-Uni. La société est engagée dans l'achat et la vente d'électricité provenant de sources renouvelables, ainsi que dans la vente de gaz et de services liés à la production de micro-énergies renouvelables, aux services d'installation de pompes solaires et de pompes à chaleur, et à la vente de services de données sur le marché des véhicules électriques (VE). Elle est active dans la fourniture d'électricité et de gaz, la production d'énergie, la vente d'espaces publicitaires et de données sur le marché des véhicules électriques, ainsi que dans les services de gestion des tarifs de rachat garantis (FiT). La société opère à travers cinq segments : Fourniture d'électricité, Administration FiT, Fourniture de gaz, Énergie en tant que service (y compris Zap-map et nextgreencar.com) et Sociétés de portefeuille. Les filiales de la société comprennent Good Energy Limited, Good Energy Gas Limited, Good Energy Generation Limited, Good Energy Services Limited, Good Energy Works Limited, Wessex ECOEnergy Limited, Good Energy Tidal Limited, et d'autres.