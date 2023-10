Good Energy Group PLC est un fournisseur d'électricité renouvelable et de services énergétiques basé au Royaume-Uni. Il s'agit d'un fournisseur d'électricité renouvelable et de services énergétiques. Ses activités consistent à fournir de l'électricité et du gaz, à produire de l'énergie, à vendre des espaces publicitaires et des données sur le marché des véhicules électriques, ainsi qu'à fournir des services d'administration des tarifs de rachat garantis (FiT). Ses segments comprennent la fourniture d'électricité, l'administration du FiT, la fourniture de gaz, les sociétés de production d'électricité (y compris les sociétés de production d'énergie éolienne et solaire), l'énergie en tant que service (y compris Zap-map et nextgreencar.com), et les sociétés de portefeuille. La mobilité de l'entreprise est l'électrification des transports grâce à son investissement dans Zap-Map, qui est une plateforme de cartographie de véhicules électriques permettant de rechercher, planifier, payer, partager et conduire. Elle fournit également des produits et des services tels que des tarifs en fonction de l'heure d'utilisation pour les conducteurs de véhicules électriques et des changements de comportement au volant. La société se concentre également sur les activités d'installation solaire et de stockage.