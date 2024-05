good natured Products Inc. propose un assortiment de produits à base de plantes fabriqués entièrement ou en partie à partir d'un maximum de ressources rapidement renouvelables. Les secteurs d'activité de la société comprennent l'industrie, l'emballage, la marchandise générale, les fournitures pour les entreprises commerciales et les services. L'objectif de la société est de faire en sorte qu'il soit facile et abordable pour les propriétaires d'entreprises et les consommateurs d'abandonner le pétrole au profit de meilleurs produits de tous les jours qui utilisent davantage de matériaux renouvelables, moins de combustibles fossiles et pas de produits chimiques préoccupants. Elle exerce ses activités dans le secteur de l'emballage et de la fabrication de biens de consommation. Elle propose plus de 400 produits et services par l'intermédiaire de canaux de vente en gros, de vente directe aux entreprises et de vente au détail. Elle propose également des achats directs via sa propre plateforme de commerce électronique aux États-Unis et au Canada, ainsi que par l'intermédiaire d'Amazon et d'autres canaux tiers. Elle propose aux consommateurs, aux propriétaires d'entreprises et aux exploitants des alternatives végétales aux produits quotidiens à base de pétrole utilisés dans les foyers et les entreprises.

Secteur Produits chimiques de base