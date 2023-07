good natured Products Inc. propose des produits biodégradables, compostables et à base de plantes. La société propose un assortiment d'options fabriquées à partir de plantes plutôt que de pétrole. La société exerce ses activités dans cinq secteurs : Industrial, Packaging, General Merchandise, Commercial Business Supplies, et Services. La société propose ses produits et services sous la marque good natured et better everyday products. Elle propose plus de 400 produits et services par l'intermédiaire de réseaux de vente en gros, de vente directe aux entreprises et de vente au détail. Elle propose des emballages en stock ou sur mesure pour l'épicerie, la restauration, les articles d'usage courant et les fournitures médicales. Ses marchandises générales proposent des produits d'organisation de la maison et de l'entreprise et des produits commerciaux de tous les jours, en mettant l'accent sur l'élimination des produits chimiques dans les cuisines et les fournitures alimentaires. Ses fournitures commerciales et professionnelles comprennent des produits commerciaux qui peuvent faire l'objet de ventes croisées en tant que produits complémentaires pour les clients, tels que le film étirable pour palettes.

Secteur Produits chimiques de base