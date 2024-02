Good Times Restaurants Inc. possède, exploite et concède des licences pour les restaurants Bad Daddy's Burger Bar par l'intermédiaire de ses filiales à 100 %. En outre, par l'intermédiaire de ses filiales à 100 %, elle possède, exploite et franchise les restaurants Good Times Burgers & Frozen Custard, principalement dans le Colorado. Ses segments comprennent Bad Daddy's et Good Times. Bad Daddy's Burger Bar est un concept de petit restaurant à service complet proposant une carte de burgers gastronomiques, de salades hachées, de hors-d'œuvre et de sandwiches, avec un bar complet et une sélection de bières artisanales. Good Times est un concept régional de service rapide proposant des hamburgers et des sandwichs au poulet entièrement naturels, des frites, des burritos de petit-déjeuner au chili vert et des desserts frais à base de crème pâtissière glacée. La société possède et exploite environ 40 restaurants Bad Daddy's Burger Bar et 31 restaurants Good Times Burgers & Frozen Custard. Les restaurants Bad Daddy's Burger Bar sont principalement situés dans le Colorado et dans le sud-est des États-Unis.

Secteur Restaurants et bars