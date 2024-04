Goodfellow Inc. est un fabricant diversifié de produits du bois à valeur ajoutée, ainsi qu'un distributeur en gros de matériaux de construction et de revêtements de sol. Ses activités sont liées à la remise à neuf et à la distribution de bois d'œuvre et de produits du bois. Elle produit du bois, des concepts muraux, de l'isolation et de l'insonorisation, des panneaux, des planchers, des revêtements, des spécialités, des terrasses et des toits. Ses services comprennent la fabrication de bois sur mesure, des services de charpenterie complets et personnalisés, la technologie HUNDEGGER K2i, le traitement du bois (MicroPro, CCA, ACQ et Flame Retardant), la livraison juste à temps et directement sur le chantier, le chargement de camions et de conteneurs, ainsi que la préparation et l'emballage pour l'exportation. L'entreprise a une empreinte de distribution d'un océan à l'autre au Canada, desservant les secteurs commercial et résidentiel par le biais de réseaux de détaillants de bois d'œuvre, de fabricants, de partenaires de projets industriels et d'infrastructure et de spécialistes des revêtements de sol. Elle tire également parti de ses capacités en matière de produits à valeur ajoutée pour desservir les marchés du bois d'œuvre à l'échelle internationale.

