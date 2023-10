Goodfellow Inc. est un fabricant canadien diversifié de produits de bois d'œuvre à valeur ajoutée, ainsi qu'un distributeur en gros de matériaux de construction et de revêtements de sol. La société est un distributeur, un transformateur et un importateur de produits de bois spécialisés. Les catégories de produits de la société comprennent les terrasses, le bois d'œuvre, le bardage, les revêtements de sol, les panneaux, les spécialités, l'isolation et l'insonorisation, la toiture et le concept de mur. Ses services comprennent la fabrication de bois sur mesure, HUNDEGGER K2, HUNDEGGER K2i, des services d'ingénierie, le chargement de conteneurs et de fourgons, ainsi que la préparation et l'emballage pour l'exportation. Elle dispose d'une empreinte de distribution d'un océan à l'autre au Canada, desservant les secteurs commercial et résidentiel par le biais de réseaux de détaillants de parcs à bois, de fabricants, de partenaires de projets industriels et d'infrastructure, et de spécialistes du revêtement de sol. Elle tire également parti de ses capacités en matière de produits à valeur ajoutée pour desservir les marchés internationaux du bois d'œuvre. La société possède environ six opérations de fabrication et de production. Elle possède deux filiales en propriété exclusive.

Secteur Sylviculture