Goodfellow Inc. a annoncé la nomination de Marie-Hélène Nolet à son conseil d'administration, avec effet immédiat. Marie-Hélène Nolet est une dirigeante chevronnée et une membre professionnelle du conseil d'administration, qui s'est engagée à poursuivre la transformation et la durabilité à long terme. Elle est reconnue pour son expertise en matière de gestion, de gouvernance d'entreprise, d'investissements, de partenariats et de planification stratégique.

Marie-Hélène a été chef de l'exploitation chez Desjardins Capital et a également occupé d'importants postes de direction au sein des divisions Capital de risque, Marketing et affaires publiques et Services consultatifs de la Banque de développement du Canada. Marie-Hélène a débuté sa carrière en fusions et acquisitions chez PwC et en investissements chez GTI Capital et Hydro-Québec CapiTech. Elle a également travaillé pour Cesky Mobile, un opérateur de téléphonie mobile en République tchèque.

Marie-Hélène est actuellement présidente du conseil d'administration d'Aéroports de Montréal et ambassadrice de la Fondation Laurent Duvernay-Tardif. Elle a auparavant présidé le conseil d'administration du Cercle canadien de Montréal. Au cours des 25 dernières années, elle a siégé aux conseils d'administration de la Jeune Chambre de commerce de Montréal, de la Fédération des chambres de commerce du Québec, de la Fondation de la Jeune Chambre de commerce de Montréal, d'O Vertigo et de la Fondation de l'Institut de recherches cliniques de Montréal.

Marie-Hélène est titulaire d'un baccalauréat en finance et en entrepreneuriat de l'Université McGill. Elle est titulaire du titre de CFA et diplômée du programme de formation de l'Institut des administrateurs de sociétés. Elle est également diplômée du programme de formation de l'Institut des administrateurs de sociétés et administratrice certifiée par l'Institut.