Goodfellow : Rapport trimestriel T3 - 2021

Ce rapport de gestion et les états financiers consolidés intermédiaires de Goodfellow inc. (« la Société ») ont été approuvés par le Comité d'audit et le Conseil d'administration le 7 octobre 2021.

Ce rapport de gestion devrait être lu conjointement avec les états financiers consolidés et ses notes afférentes pour les exercices terminés les 30 novembre 2020 et 2019.

Ce rapport de gestion présente une revue des développements et résultats importants de l'exploitation de la Société pour les périodes de neuf mois terminées le 31 août 2021 et 2020.

Ces états financiers consolidés intermédiaires pour les périodes de neuf mois terminées les 31 août 2021 et 2020 ont été préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (IFRS).

moins d'indication contraire, tous les montants présentés dans le rapport de gestion sont en dollars canadiens.

De l'information additionnelle au sujet de la Société, comme la circulaire d'information annuelle et le rapport annuel, peut être consultée sur le site internet de SEDAR à www.sedar.com.

INFORMATION FINANCIÈRE PROSPECTIVE

Ce rapport de gestion contient des prévisions implicites et/ou explicites, ainsi que des déclarations prospectives sur les objectifs, les stratégies, la situation financière, les résultats d'exploitation et les activités de Goodfellow inc.. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par des mots tels que : «croire». «estimation», «attente», «stratégie», «avenir», «probable», «peut», «devrait», «volonté» et des références similaires à des périodes futures. Des exemples de déclarations prospectives comprennent, entre autres, des déclarations que nous faisons concernant la liquidité et la gestion des risques dans les conditions économiques actuelles. Les déclarations prospectives ne sont ni des faits historiques ni des garanties de performances futures. Ces déclarations sont prospectives dans la mesure où elles sont fondées sur des attentes au sujet des marchés dans lesquels nous exerçons nos activités et sur diverses estimations et hypothèses. Bien que nous croyions que les attentes reflétées dans les déclarations prospectives présentées dans les documents et les hypothèses sur lesquels ces déclarations prospectives sont fondées soient raisonnables, rien ne garantit que ces attentes et hypothèses s'avèreront exactes. Il est recommandé́au lecteur de faire preuve de prudence et ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives comprises dans ce rapport, car rien ne garantit que se réaliseront les plans, intentions et attentes sur lesquels ces déclarations prospectives sont fondées. Les résultats réels pourraient différer de manière significative des attentes de la direction si des risques, dénotés ou non, et si des incertitudes affectaient les résultats de la Société ou si nos évaluations ou hypothèses s'avéraient inexactes. Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres, les effets des conditions économiques générales et commerciales, y compris la nature cyclique de nos opérations, la concurrence de marché, l'inflation, les conditions du crédit, les taux de change et les risques de fluctuation des taux d'intérêt, les risques environnementaux, le niveau de la demande et la performance financière de l'industrie manufacturière, la concurrence des fournisseurs, les changements au niveau de la demande des clients, la mesure dans laquelle nous réussissons à obtenir de nouvelles relations à long terme avec les clients ou à conserver les relations existantes et le niveau de défaillance des services qui pourrait conduire les clients à utiliser les services de nos concurrents, l'augmentation des faillites de clients, la dépendance envers des employés clés, l'impact de la pandémie de COVID- 19 et le climat d'incertitude s'y rapportant, les lois et règlements, les systèmes d'information, les structures de coût et les exigences de fonds de roulement, l'occurrence d'hostilités, l'instabilité politique ou les catastrophes naturelles et d'autres facteurs décrits dans les documents publics déposés par la Société et disponibles à www.sedar.com. Pour toutes ces raisons, nous ne pouvons garantir la réalisation des déclarations prospectives. Ce rapport de gestion fournit un aperçu de notre performance antérieure ainsi que des stratégies futures et des indices de performance clés tels que perçus par l'équipe de direction de Goodfellow inc. La Société décline toute obligation de mettre à jour ou de réviser ces déclarations prospectives, sauf dans les cas prévus par toute loi applicable.

COVID-19

Les attentes de la Société en matière de rendement opérationnel et financier en 2021 sont fondées sur certaines hypothèses, y compris des hypothèses concernant la pandémie de COVID-19, telles que la durée et l'impact de la pandémie de COVID-19 sur les activités, les opérations et la situation financière de la Société. Il s'agit notamment de l'hypothèse que les installations de fabrication et de distribution de la Société demeureront ouvertes et opérationnelles, l'hypothèse que son personnel demeurera en bonne santé, l'hypothèse que les quincailleries et les magasins de bois d'œuvre et autres clients industriels et manufacturiers demeureront ouverts et continueront de commander et de vendre les produits de la Société, l'hypothèse selon laquelle les activités de construction ne seront pas interrompues par des fermetures obligatoires et l'hypothèse que la chaîne d'approvisionnement de la Société ne sera pas interrompue. Les estimations, les croyances et les hypothèses de la Société sont intrinsèquement assujetties à d'importantes incertitudes et éventualités commerciales, économiques, concurrentielles et autres concernant des événements futurs, y compris la pandémie COVID-19 et, à ce titre, sont susceptibles de changer. La Société ne peut donner aucune assurance que ces estimations, croyances et hypothèses s'avéreront exactes.

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX IFRS

En plus de présenter les résultats conformément aux IFRS, ce rapport de gestion fournit, à titre de mesures financières non conformes aux IFRS, les flux de trésorerie par action et le bénéfice d'exploitation avant amortissement des immobilisations corporelles et de l'amortissement des actifs incorporels (aussi désignés comme bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements [« BAIIA »]). Ces mesures financières n'ont pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et pourraient ne pas être comparées à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs. La direction considère qu'il s'agit d'information utile pour les investisseurs avertis désirant évaluer la capacité de la Société à générer des fonds. Les flux de trésorerie par action sont définis comme le fonds de roulement de l'exploitation (excluant les éléments sans effet sur la trésorerie du fonds de roulement, les impôts payés et intérêts payés) s'élevant à 16,2 millions $ pour la période de trois mois et à 46,6 millions $ pour la période de neuf mois terminée le 31 août 2021 divisés par le nombre d'actions en circulation de 8 562 554 actions.

