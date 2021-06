Goodfellow : Communiqué du 22 juin 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

GOODFELLOW ANNONCE les résultats de l'assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires

Delson (Québec), le 22 juin 2021 - Goodfellow inc. (TSX : GDL) (« la Société ») annonce que toutes les résolutions soumises aux actionnaires lors de son assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires (« l'assemblée ») tenue aujourd'hui ont été adoptées, y compris en ce qui concerne l'élection des administrateurs, la ratification et l'approbation des règlements administratifs No. 2021-1 modifiant et retraitant les règlements généraux de la Société, la ratification et l'approbation du règlement No. 2021-2 (règlement de préavis), la ratification et l'approbation du règlement No. 2021-3 (le forum sélection) et l'approbation de la modification des statuts de la Société permettant aux administrateurs de nommer des administrateurs supplémentaires dans les limites permises par la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

Le nombre total d'actions représentées par les actionnaires en personne et par procuration à l'Assemblée était de 5 967 032 représentants 69,69% des actions en circulation de la Société.

Les résultats définitifs du vote sur l'élection des administrateurs sont les suivants :

Candidats Votes pour % pour Abstentions % d'abstentions Stephen A Jarislowsky 5 057 700 84,88% 901 154 15,12% G Douglas Goodfellow 4 868 342 81,70% 1 090 512 18,30% David A Goodfellow 4 867 942 81,69% 1 090 912 18,31% Normand Morin 5 058 300 84,89% 900 554 15,11% Alain Côté 5 059 600 84,91% 899 254 15,09%

KPMG S.R.L./ S.E.N.C.R.L. a été nommé auditeur de la société.

La Société a déposé un rapport des résultats du vote sur toutes les résolutions votées à l'Assemblée sur SEDAR (www.sedar.com). La Société déposera également sur SEDAR (www.sedar.com) une copie des règlements No. 2021-1, No. 2021-2, No. 2021-3 et (sur réception de ceux-ci) les statuts modifiés de la Société.

À propos de Goodfellow

Goodfellow est un fabricant diversifié de produits de bois à valeur ajoutée, ainsi qu'un distributeur en gros de matériaux de construction et de revêtements de sol. Au Canada, Goodfellow dispose d'un réseau de distribution à travers toutes les provinces au service des secteurs commerciaux et résidentiels par l'entremise des détaillants de cour à bois, des manufacturiers, des partenaires de projets industriels et d'infrastructure, et des spécialistes du revêtement de sol. Goodfellow exploite également ses capacités en produits à valeur ajoutée pour desservir les marchés du bois à l'échelle internationale. Goodfellow inc. est une société publique et ses actions sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole « GDL ».

