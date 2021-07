Goodfellow : Communiqué du 8 juillet 2021 Goodfellow annonce ses résultats pour son deuxième trimestre terminé le 31 mai 2021

COMMUNIQUÉ

GOODFELLOW ANNONCE SES RÉSULTATS POUR SON DEUXIÈME TRIMESTRE

TERMINÉ LE 31 MAI 2021

Delson (Québec), le 8 juillet 2021 - Goodfellow inc. (TSX : GDL) annonce aujourd'hui ses résultats financiers pour le deuxième trimestre terminé le 31 mai 2021. La Société a déclaré un bénéfice net de 14,0 millions $ ou 1,63 $ par action comparativement à un bénéfice net de 3,4 millions $ ou 0,40 $ par action l'an dernier. Le chiffre d'affaires pour le trimestre terminé le 31 mai 2021 s'élevait à 185,5 millions $, comparativement à 103,8 millions $ l'an dernier. Les ventes au Canada ont augmenté de 90 % par rapport à l'an dernier alors qu'aux États-Unis les ventes ont augmenté de 13 % et les ventes à l'exportation ont augmenté de 7 %. Les frais de vente et charges administratives et générales ont augmenté globalement de 9,0 millions $.

Pour les six mois terminés le 31 mai 2021, la Société a déclaré un bénéfice net de 17,7 millions $ ou 2,07 $ par action comparativement à un bénéfice net de 1,3 million $ ou 0,16 $ par action l'an dernier. Le chiffre d'affaires s'élevait à 305,0 millions $, comparativement à 192,6 millions $ l'an dernier. Les ventes au Canada ont augmenté de 67 % par rapport à l'an dernier alors qu'aux États-Unis les ventes ont augmenté de 10 % et les ventes à l'exportation ont augmenté de 16 %. Les frais de vente et charges administratives et générales ont augmenté globalement de 9,1 millions $.

Les résultats du deuxième trimestre de l'exercice 2021 étaient particulièrement élevés par rapport à ceux des années précédentes et démontrent des conditions imprévisibles dans tous les secteurs. La Société a su capitaliser sur la demande croissante, tout en palliant aux ruptures d'inventaire persistantes. La Société demeure agile pour s'adapter rapidement aux nouvelles circonstances, tout en préservant ses facteurs clés de succès, incluant les produits spécialisés à valeur ajoutée, le maintien des niveaux d'inventaire et un service client supérieur par le biais de son réseau de distribution à l'échelle nationale.

À propos de Goodfellow

Goodfellow est un fabricant diversifié de produits de bois à valeur ajoutée, ainsi qu'un distributeur en gros de matériaux de construction et de revêtements de sol. Au Canada, Goodfellow dispose d'un réseau de distribution à travers toutes les provinces au service des secteurs commerciaux et résidentiels par l'entremise des détaillants de cour à bois, des manufacturiers, des partenaires de projets industriels et d'infrastructure, et des spécialistes du revêtement de sol. Goodfellow exploite également ses capacités en produits à valeur ajoutée pour desservir les marchés du bois à l'échelle internationale. Goodfellow inc. est une société publique et ses actions sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole « GDL ».

