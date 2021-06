Goodfood collabore avec Microsoft pour bâtir la plateforme technologique de son premier centre de distribution local automatisé à Ottawa

MONTRÉAL et TORONTO, 22 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Marché Goodfood Corp. (« Goodfood » ou la « Société ») (TSX : FOOD), un chef de file canadien de l’épicerie en ligne, a annoncé aujourd'hui avoir loué son premier centre de distribution local de haute-technologie à Ottawa, avec des capacités d'automatisation capables de livrer 4 000 produits le jour même ou plus rapidement. Goodfood continue de collaborer avec Microsoft pour créer des solutions technologiques sur-mesure permettant une orchestration des commandes et des processus de livraison de pointe.

Le centre de distribution nouvellement loué utilisera une technologie et une automatisation ultra-modernes pour assurer le traitement rapide et rentable des commandes des clients. L'infrastructure d'automatisation sera prise en charge par la technologie, notamment les solutions infonuagique Microsoft Dynamics 365 et Microsoft Azure, en plus de logiciels développés par Goodfood pour l'orchestration des commandes et l'optimisation des livraisons. L'équipe technologique croissante de Goodfood assurera l'intégration de toutes les composantes dans le but ultime d'alimenter les commandes d'épicerie en temps réel avec un inventaire en direct pour garantir pratiquement aucune rupture de stock ou substitution. Goodfood et Microsoft collaboreront également sur des projets d'intelligence artificielle visant à améliorer la planification et l'exécution globale de la chaîne d'approvisionnement.

« Nous sommes ravis de cette étape fascinante dans le lancement de notre empreinte pour le commerce électronique d'épicerie en temps réel avec une suite technologique capable de livrer des produits d'épicerie en ligne en quelques minutes via notre réseau de centres de distribution locaux. Nous sommes incroyablement fiers et impatients de continuer à travailler avec l'équipe Microsoft pour développer des solutions technologiques basées sur Microsoft Dynamics 365 et Microsoft Azure », a déclaré Neil Cuggy, Président et Chef des opérations de Goodfood. « Alors que nous continuons à développer notre empreinte, nous sommes convaincus que le portefeuille agile d'applications commerciales intelligentes fourni par Microsoft se combinera pour propulser la chaîne d'approvisionnement et les capacités de traitement des commandes de Goodfood à un niveau de classe mondiale et, combiné à nos initiatives d'automatisation et de robotique en développement, nous permettront de livrer plus de produits d'épicerie plus rapidement et de manière plus rentable que jamais auparavant », a ajouté M. Cuggy.

« Le lancement de notre premier centre de distribution local à Ottawa est un excellent tremplin pour livrer plus de produits d'épicerie achetés en ligne par les Canadiens à travers le pays. La combinaison de la technologie, de l'automatisation et de l'empreinte locale permettra à Goodfood de traiter plus de commandes, plus rapidement et à moindre coût. Ce centre et sa technologie permettront également la livraison le jour-même dans la région d'Ottawa ainsi que de libérer de la capacité dans nos installations à Montréal. Alors que nous continuons d’observer une accélération de la pénétration en ligne sur le marché de l'épicerie, nous sommes ravis d'apporter plus de technologie et d'innovation à l'industrie », a conclu

M. Ferrari.

« L'industrie de l'épicerie en ligne a connu une croissance phénoménale au cours des 18 derniers mois, et Goodfood a innové pour répondre à la demande des consommateurs », a déclaré Kevin Peesker, Président de Microsoft Canada. « Goodfood a propulsé sa transformation avec l’infonuagique, en utilisant Microsoft Dynamics 365 et Microsoft Azure pour moderniser son infrastructure, faire évoluer ses opérations et mieux servir ses clients à travers le Canada. »

À PROPOS DE MARCHÉ GOODFOOD

Goodfood (TSX : FOOD) est un chef de file canadien de l’épicerie en ligne, livrant des solutions de repas et des produits d’épicerie frais facilitant pour ses membres à l’échelle du Canada, la dégustation de délicieux repas à la maison chaque jour. La vision de Goodfood est d’être dans toutes les cuisines, tous les jours, en permettant aux membres d’effectuer leur planification de repas et leur épicerie hebdomadaire en quelques minutes. Les membres de Goodfood ont accès à une sélection unique de produits en ligne ainsi qu’à des prix exclusifs rendus possibles grâce à sa technologie et son infrastructure d’approvisionnement de classe mondiale relié directement au consommateur qui élimine le gaspillage de nourriture et les frais généraux de vente au détail onéreux. La principale installation de production et les bureaux administratifs de la Société sont établis à Montréal (Québec). La Société dispose aussi de cinq autres installations de production situées au Québec, en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique. Une septième installation de production située en Ontario est actuellement en construction.

