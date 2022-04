Goodfood élargit son offre à Ottawa avec son expérience d'épicerie en ligne sur demande

La Société lance la livraison d’épicerie GRATUITE* en une heure dans la grande région d’Ottawa grâce à un nouveau microcentre local de distribution

MONTRÉAL et OTTAWA, 04 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Goodfood Market Corp. (« Goodfood » ou « la Société ») (TSX : FOOD), un chef de file canadien de l’épicerie en ligne, poursuit sa croissance en tant qu’épicerie en ligne moderne en lançant la livraison en une heure à Ottawa. En tant que chef de file du prêt-à-cuisiner au Canada, l’élargissement de l’offre au domaine de l’épicerie constitue une expansion naturelle. Goodfood s’appuie sur son infrastructure de classe mondiale et la développe pour répondre à la demande de ses clients en proposant des milliers de produits d’épicerie uniques de grande qualité et de produits de base pour permettre aux clients de réaliser leur épicerie en une heure dans le confort de leur foyer.



« Nous continuons d’investir dans la technologie, le personnel et l’infrastructure de microcentres de distribution pour répondre aux besoins évolutifs des consommateurs, qui réclament une livraison plus rapide et des options de produits d’épicerie pratiques », déclare Jonathan Ferrari, chef de la direction de Goodfood. « Nos clients sont au centre de tout ce que nous faisons, et notre lancement à Ottawa permet et facilite la découverte alimentaire des Canadiens à la recherche de solutions de repas et de cuisine de tous les jours, qu’ils s’initient à la cuisine à domicile ou qu’ils soient des chefs chevronnés. »

Le lancement du microcentre de distribution d’Ottawa crée dans la région plus de 200 nouveaux emplois rattachés à la technologie d’automatisation dont est pourvue l’installation. Goodfood utilise Dynamics 365, en partenariat avec Microsoft, pour mieux servir le marché en expansion et en perpétuel changement. La technologie permet de rationaliser la réception entrante, les communications avec les fournisseurs et le processus d’inventaire, ce qui permet à la marque d’accélérer son rythme de croisière, de maintenir une orientation centrée sur le client et d’augmenter sa rentabilité.

« Grâce à Dynamics 365, notre équipe peut se concentrer sur des tâches à valeur ajoutée, comme la recherche de nouvelles fermes et de nouveaux producteurs artisanaux, qui sont essentiels à notre offre », explique M. Ferrari. « Ce partenariat, comme l’approche qui le sous-tend, est l’une des nombreuses initiatives qui stimulent notre évolution constante axée sur le consommateur, en plus d’être à la base de nos innovations dans le secteur de l’épicerie. »

En outre, Goodfood s’associe à des fournisseurs distincts pour offrir aux clients leurs produits d’épicerie locaux préférés, en plus des produits de marque privée de Goodfood et de marque nationale à Ottawa. L’expansion à Ottawa procure un accès rapide et facile à un éventail judicieux de produits d’épicerie à l’aide de n’importe quel appareil, soulignant ainsi les efforts continus de Goodfood pour redéfinir la façon dont l’épicerie est considérée, intégrée et achetée tout au long du parcours utilisateur.

Le lancement de la livraison en une heure à Ottawa est l’une des nombreuses initiatives de la marque visant à réinventer la façon dont les Canadiens envisagent l’épicerie et y accèdent. La marque continue d’évaluer les possibilités d’ouvrir des microcentres dans de nouvelles villes au cours des prochains mois, ce qui permettra à Goodfood de se démarquer davantage en tant qu’option d’épicerie unique et accessible, et d’innover pour répondre aux besoins des consommateurs.

* La livraison en une heure à Ottawa est offerte GRATUITEMENT pendant 90 jours, après quoi un abonnement au tarif de 5,99 $ par mois donne droit à des livraisons illimitées. Les clients peuvent aussi commander sans abonnement moyennant des frais de livraison de 2,99 $ par commande. Pour de plus amples renseignements, consulter le site www.makegoodfood.ca.

À propos de Goodfood

Goodfood (TSX : FOOD) est un chef de file canadien de l'épicerie en ligne, livrant des solutions de repas et des produits d'épicerie frais facilitant pour ses membres à l'échelle du Canada la dégustation de délicieux repas à la maison chaque jour. La vision de Goodfood est d'être dans toutes les cuisines, tous les jours, en permettant aux membres d'effectuer leur planification de repas et leur épicerie hebdomadaire en quelques minutes. Les membres de Goodfood ont accès à une sélection unique de produits en ligne ainsi qu'à des prix exclusifs rendus possibles grâce à sa technologie et son infrastructure d'approvisionnement de classe mondiale reliée directement au consommateur qui élimine le gaspillage de nourriture et les frais généraux de vente au détail onéreux. La principale installation de production et les bureaux administratifs de la Société sont établis à Montréal (Québec). La Société dispose aussi d'installations de production situées au Québec, en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique.

