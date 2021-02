Goodfood réalise son placement public d'actions ordinaires par voie de prise ferme annoncé précédemment de 60 M$

MONTRÉAL, 24 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Marché Goodfood Corp. (« Goodfood » ou la « Société ») (TSX : FOOD), un chef de file dans l’épicerie en ligne au Canada, a le plaisir d’annoncer la clôture de son placement public par voie de prise ferme annoncé précédemment (le « placement »), aux termes duquel un syndicat de prise ferme mené conjointement par Desjardins Marché des capitaux et RBC Dominion valeurs mobilières Inc. (collectivement les « preneurs fermes co-chefs de file »), et comprenant Stifel Nicolaus Canada Inc., Financière Banque Nationale Inc., Marchés mondiaux CIBC Inc., Scotia Capitaux Inc., Raymond James Ltée, Corporation Canaccord Genuity et Eight Capital (collectivement avec les preneurs fermes co-chefs de file, les « preneurs fermes ») ont acheté 4,800,000 actions ordinaires (les « actions ordinaires ») à un prix de 12,50 $ par action (le « prix d’offre »). Le placement représente un produit brut d’environ 60,0 M$ à la Société.



Les preneurs fermes s’étaient vu accorder une option (l’« option de surallocation »), pouvant être levée en totalité ou en partie de temps à autre, en tout temps pendant une période de 30 jours à compter de la date de clôture du placement, visant l’achat d’un maximum de 720,000 actions nouvellement émises supplémentaires auprès de la Société, pour un produit brut additionnel d’au plus 9,0 M$ à la Société. Si l’option de surallocation est levée intégralement par les preneurs fermes, le produit brut total du placement (y compris l’option de surallocation) s’élèvera à 69,0 M$.

Les actions ordinaires ont été offertes par voie de prospectus simplifié dans toutes les provinces du Canada. La Société prévoit affecter une partie importante du produit net du placement au financement de projets d’immobilisations et d’exploitation, à l’ajout de capacités de livraison le même jour dans d’autres régions métropolitaines grâce à des technologies de traitement des commandes et de l’équipement d’automatisation, ainsi qu’aux besoins généraux l’entreprise.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat, et les titres ne peuvent être vendus aux États-Unis ou dans tout autre territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait interdite en vertu de la loi. Les titres n’ont pas été inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, en sa version modifiée, et des lois étatiques sur les valeurs mobilières applicables des États-Unis, et ne peuvent pas être offerts ou vendus aux États-Unis en l’absence de leur inscription ou d’une dispense applicable des exigences d'inscription aux termes de ces lois.

À PROPOS DE MARCHÉ GOODFOOD

Goodfood (TSX : FOOD) est un chef de file canadien de l’épicerie en ligne, livrant des solutions de repas et des produits d’épicerie frais facilitants pour ses membres à l’échelle du Canada, la dégustation de délicieux repas à la maison chaque jour. La vision de Goodfood est d’être dans toutes les cuisines, tous les jours, en permettant aux membres d’effectuer leur planification de repas et leur épicerie hebdomadaire en quelques minutes. Les membres de Goodfood ont accès à une sélection unique de produits en ligne ainsi qu’à des prix exclusifs rendus possibles grâce à sa technologie et son infrastructure d’approvisionnement de classe mondiale reliée directement au consommateur qui élimine le gaspillage de nourriture et les frais généraux de vente au détail onéreux. La principale installation de production et les bureaux administratifs de la Société sont établis à Montréal (Québec). La Société dispose aussi de cinq installations de production situées au Québec, en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique. Une septième installation de production située en Ontario est actuellement en construction et devrait être opérationnelle en 2021. Au 30 novembre 2020, Goodfood comptait 306 000 abonnés actifs. www.makegoodfood.ca.



Pour de plus amples renseignements :

Investisseurs et médias