Goodfood se classe sur la liste TSX30 pour la deuxième année consécutive comme l'un des titres boursiers les plus performantes au Canada

MONTRÉAL, 15 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) --

Goodfood Market Corp. (« Goodfood » ou « la Société ») (TSX : FOOD), un chef de file canadien de l’épicerie en ligne, a annoncé aujourd'hui son inclusion dans la liste TSX30 de la Bourse de Toronto pour une deuxième année consécutive, un programme phare reconnaissant les 30 actions les plus performantes du TSX sur une période de trois ans en fonction de l'appréciation du cours du titre.

« Nous sommes honorés et fiers de l'inclusion de Goodfood dans la liste TSX30 pour la deuxième année consécutive. C'est une grande reconnaissance de la valeur que nous-mêmes et d'autres récipiendaires avons créée pour les actionnaires grâce à une croissance, une performance financière et une exécution solides », a déclaré Jonathan Ferrari, Chef de la direction de Goodfood. « Je voudrais profiter de cette occasion pour réitérer que bien que cette reconnaissance témoigne de la force de notre entreprise et de sa performance sur les marchés des capitaux, notre parcours est le résultat du travail acharné et du dévouement de nos employés qui, pendant maintenant près de sept ans, ont toujours mis nos clients au centre de tout ce que nous faisons. Alors que nous regardons vers l'avenir, nous ne pourrions être plus enthousiasmés par la voie à suivre par Goodfood alors que nous continuons à développer notre sélection, réseau de nos installations et technologie pour faire avancer la numérisation de l'épicerie au Canada, » a conclu M. Ferrari.

Pour plus d'informations sur le TSX30, veuillez visiter : https://money.tmx.com/fr/tsx30

À PROPOS DE GOODFOOD

Goodfood (TSX : FOOD) est un chef de file canadien de l’épicerie en ligne, livrant des solutions de repas et des produits d’épicerie frais facilitant pour les clients à l’échelle du Canada, la dégustation de délicieux repas à la maison chaque jour. La vision de Goodfood est de se retrouver dans toutes les cuisines, chaque jour, en permettant aux utilisateurs d’effectuer leur épicerie et leur planification de repas en quelques minutes. Les clients de Goodfood ont accès à une sélection unique de produits en ligne ainsi qu’à des prix exclusifs rendus possibles grâce à ses infrastructures et technologies de classe mondiale et sans intermédiaire qui éliminent le gaspillage de nourriture et les frais généraux de vente au détail onéreux. La principale installation de production et les bureaux administratifs de la Société sont établis à Montréal (Québec). La Société dispose aussi d’installations additionnelles situées au Québec, en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique.

Pour de plus amples renseignements :

Investisseurs et médias Jonathan Roiter

Chef de la direction financière

(855) 515-5191

IR@makegoodfood.ca Roslane Aouameur

Directeur principal, planification financière et relations investisseurs

(855) 515-5191

IR@makegoodfood.ca

INFORMATION PROSPECTIVE

Le présent communiqué de presse comporte des déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada, y compris entre autres des informations sur nos objectifs et les stratégies que nous mettons en œuvre pour les réaliser, de même que des renseignements quant à nos croyances, nos plans, nos attentes, nos perspectives, nos estimations, et nos intentions. On reconnaît les déclarations prospectives à l’utilisation de mots ou d’expressions tels que « s’attendre à », « avoir l’intention de », « estimer », « envisager », « prévoir », « croire » ou « poursuivre », ainsi qu’à l’emploi du futur ou du conditionnel, la formulation négative de ces mots et expressions, y compris des références à des hypothèses, bien que ce ne soit pas toutes les déclarations prospectives qui englobent ces mots et expressions. Les déclarations prospectives ont pour but d’aider le lecteur à comprendre la Société, ses activités, son exploitation, ses perspectives et les risques qu’elle encourt à un moment donné dans le contexte d’événements passés et futurs possibles; par conséquent, le lecteur est avisé que cette information pourrait ne pas se prêter à d’autres fins.

Les déclarations prospectives sont fondées sur un certain nombre d’hypothèses et elles peuvent comporter un certain nombre de risques et d’incertitudes, dont la plupart sont indépendants de notre volonté et qui peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont présentés dans de telles déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les facteurs de risque suivants dont il est question plus en détail à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de la Société pour l’exercice clos le 31 août 2020 disponible sur le site de SEDAR : des antécédents limités en matière d’exploitation, des flux de trésorerie négatifs liés aux activités d’exploitation, l’industrie alimentaire, la pandémie de COVID-19 et l’incidence du déploiement des vaccins, les inquiétudes suscitées quant au contrôle de la qualité et à la santé, la conformité réglementaire, la réglementation de l’industrie, les questions de santé publique, les rappels de produits, une atteinte à la réputation de Goodfood, les perturbations dans le transport, l’entreposage et la livraison de denrées périssables, la responsabilité associée aux produits, les activités syndicales, les tendances en matière de regroupement, la possession et la protection de la propriété intellectuelle, l’évolution du secteur d’activité, la dépendance à l’égard de la direction, les facteurs pouvant avoir un impact sur l’atteinte des cibles de croissance, la concurrence, la disponibilité et la qualité des matières premières, la réglementation en matière d’environnement et de santé et sécurité des membres du personnel, les interruptions ou les failles en matière de sécurité en ligne, la fiabilité des centres de données, la conformité aux modalités de licences de logiciels ouverts, les besoins futurs en capitaux, le risque d’exploitation et le risque assuré, la gestion de la croissance, le nombre restreint de produits, les conflits d’intérêts, les litiges, les sinistres catastrophiques, les risques associés aux paiements des clients et des tierces parties, le fait que la Société soit accusée de violation des droits de propriété intellectuelle d’autrui, ainsi que le changement climatique et les risques liés à l’environnement. Bien que les déclarations prospectives contenues dans les présentes soient fondées sur des hypothèses que nous considérons comme étant raisonnables, les lecteurs sont priés de ne pas s’y fier indûment puisque les résultats réels peuvent être différents de ces déclarations. Lors de la préparation des déclarations prospectives, certaines hypothèses ont été posées concernant la disponibilité des sources de financement, le rendement de l’entreprise, la conjoncture et la demande des clients. En outre, les informations et les attentes énoncées dans le présent communiqué pourraient changer de manière importante du fait qu’elles sont assujetties à la durée et à la gravité de la pandémie de COVID-19 et à l’incidence du déploiement des vaccins et l’incidence sur la demande de produits, la mobilité de la main-d’œuvre, la continuité de la chaîne d’approvisionnement et d’autres éléments hors de notre contrôle. Par conséquent, toutes les déclarations prospectives contenues dans les présentes sont visées par les mises en garde qui précèdent et rien ne garantit que les résultats ou les événements prévus se réaliseront ou, même s’ils sont essentiellement réalisés, qu’ils auront les conséquences et les effets prévus sur nos activités, notre situation financière ou nos résultats d’exploitation. Sauf indication contraire, ou si le contexte ne l’exige autrement, les déclarations prospectives ne sont valides qu’à la date où elles sont faites, et nous déclinons toute obligation de les mettre à jour ou de les réviser pour tenir compte de nouveaux renseignements, des événements futurs ou autrement, sauf si la loi nous y oblige.