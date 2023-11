Le groupe Goodman est un groupe immobilier intégré présent en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Asie, en Europe, au Royaume-Uni, en Amérique du Nord et au Brésil. La société possède, développe et gère des biens immobiliers. Ses principales activités sont l'investissement dans des propriétés industrielles détenues directement et indirectement, la gestion des investissements, les services de gestion immobilière et la gestion du développement. Ses segments comprennent l'Asie (Grande Chine (y compris la RAS de Hong Kong) et le Japon), l'Europe continentale et le Royaume-Uni. Les activités et les services fournis par les segments comprennent l'investissement immobilier, y compris ses investissements dans des partenariats ; les activités de gestion, à la fois de fonds et de biens immobiliers ; et les activités de développement, y compris le développement des actifs détenus directement et la gestion des activités de développement pour les partenariats. La société se compose d'entités agrafées, notamment Goodman Limited, Goodman Industrial Trust et Goodman Logistics (HK) Limited.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial