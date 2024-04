Goodness Growth Holdings, Inc. est une entreprise de cannabis présente dans plusieurs États. Elle est présente sur quatre marchés : le Maryland, le Minnesota, le Nouveau-Mexique et l'État de New York. La société est axée sur la science et fournit aux patients et aux clients à usage adulte des produits à base de cannabis. Elle cultive et fabrique des extraits de cannabis de qualité pharmaceutique et vend ses produits dans des dispensaires appartenant à l'entreprise et à des tiers à des patients admissibles et à des clients à usage adulte. Elle a mis au point des variétés de cannabis exclusives, des méthodes de culture, des procédés d'extraction au dioxyde de carbone et à l'éthanol, ainsi que d'autres procédés liés à la production, au raffinage et à l'emballage de produits à base de cannabis. La société fabrique, assemble et conditionne des produits finis à base de cannabis dans divers segments de produits, notamment les produits inhalables, les produits ingérables et les produits topiques. Ses marques comprennent Vireo Spectrum, Vireo Selects, 1937, LiteBud, Boundary Waters, Hi-Color, Kings and Queens, ainsi que diverses autres marques de fleurs et de garnitures.

Secteur Produits pharmaceutiques