GoodRx Holdings, Inc. est une société holding qui fournit un outil de comparaison des prix des prescriptions. La société fournit la plate-forme GoodRx, qui regroupe et analyse les données sur les prix provenant d'un certain nombre de sources différentes. Sa plateforme propose également un accès à des programmes d'économies de médicaments, des consultations de prestataires médicaux et des tests de laboratoire par le biais de ses offres de télésanté, GoodRx Care et le GoodRx Telehealth Marketplace, ainsi que d'autres contenus liés aux soins de santé. Son offre de prescriptions propose des comparaisons de prix et des prix négociés sur les prescriptions. Ses offres d'abonnement proposent aux consommateurs et à leurs familles un accès à des prix plus bas sur les ordonnances de certains médicaments dans certaines pharmacies, moyennant un abonnement mensuel ou annuel. Son offre de solutions pour les fabricants de produits pharmaceutiques propose aux fabricants de produits pharmaceutiques des solutions publicitaires et des solutions intégrées pour les consommateurs.

Secteur Internet