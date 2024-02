GoodRx Holdings, Inc. est une plateforme numérique de soins de santé axée sur le consommateur aux États-Unis. La société offre aux consommateurs un accès gratuit aux prix des médicaments de marque et des médicaments génériques, des consultations médicales par télésanté, ainsi que des recherches et des informations complètes sur les soins de santé. L'entreprise rassemble des données sur les prix des médicaments à partir de sources couvrant l'ensemble du secteur des soins de santé. Elle structure et normalise la présentation des données afin de fournir aux consommateurs des informations sur les prix, adaptées à la géographie, qui sont accessibles gratuitement par le biais de ses applications ou de ses sites web. Les fabricants de produits pharmaceutiques proposent des solutions telles que des cartes de co-paiement, des programmes d'aide aux patients, des portails de soins et d'autres options d'économies afin que les consommateurs puissent avoir accès à leurs médicaments. Ses offres d'abonnement comprennent Gold et Kroger Savings. Ses offres d'abonnement permettent aux abonnés de bénéficier d'avantages et de fonctions supplémentaires, tels que des rappels de renouvellement, des alertes sur les prix et d'autres notifications.

