Goodwin PLC est une société d'ingénierie mécanique et réfractaire. Elle se spécialise dans la conception, la fabrication et la fourniture de produits et de solutions. Les secteurs d'activité de la société comprennent le génie mécanique et le génie réfractaire. Le secteur de l'ingénierie mécanique est engagé dans le moulage, l'usinage et l'ingénierie générale. Il conçoit, fabrique et fournit des produits métalliques, composites et électroniques de haute technologie à des secteurs industriels tels que la défense, la surveillance, l'aérospatiale, l'exploitation minière et les industries du pétrole, du gaz, de l'eau et de la production d'énergie. Le secteur de l'ingénierie réfractaire se consacre à la fabrication de poudres et au traitement des minerais. Il conçoit, fabrique et fournit des produits formulés à base de minéraux et des minéraux transformés aux secteurs de la bijouterie, de l'aérospatiale, de l'automobile, de l'horticulture et de la protection contre les incendies. Ses zones géographiques comprennent le Royaume-Uni, les États-Unis, le bassin du Pacifique et d'autres pays.

Secteur Machines et équipements industriels