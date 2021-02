GOODYEAR : les comptes repassent dans le vert au quatrième trimestre

Goodyear ne s’est pas dégonflé au quatrième trimestre 2020 en réalisant des résultats nettement supérieurs aux attentes. Ainsi le fabricant américain de pneumatiques a dégagé un bénéfice net de 63 millions de dollars sur la période, ou 27 cents par action, à comparer avec une perte nette de 392 millions de dollars, ou -1,68 dollar par action, un an plus tôt. En données ajustées, le bénéfice par action ressort à 44 cents par action, ce qui dépasse largement le consensus FactSet (16 cents).



Pour sa part, le chiffre d'affaires s'établit à 3,7 milliards de dollars au quatrième trimestre 2020 (-2% sur un an), à comparer avec un consensus de 3,6 milliards.



A fin décembre, Goodyear disposait de 5,4 milliards de dollars de trésorerie.



Nous abordons l'année 2021 dans une bonne dynamique, s'est réjoui Richard J. Kramer, le PDG de Goodyear.