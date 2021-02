GOODYEAR : rachète Cooper Tire & Rubber Company pour 2,8 milliards de dollars

Goodyear a annoncé le rachat de son concurrent américain Tire & Rubber Company pour 2,8 milliards de dollars. Dans le détail, chaque actionnaire de la cible recevra 41,75 dollars par action en espèces et 0,907 action ordinaire de Goodyear par action Cooper détenue, pour une valeur totale des capitaux propres d'environ 2,8 milliards de dollars. Tire & Rubber Company est ainsi valorisé 54,36 dollars par titre, ce qui représente une prime de 24% par rapport au cours de clôture de vendredi.



Le nouvel ensemble représentera un chiffre d'affaires de 17,5 milliards de dollars sur une base pro forma 2019.



" L'opération permettra d'élargir l'offre de produits de Goodyear en combinant deux portefeuilles de marques complémentaires. Elle permettra également de créer un fabricant américain plus fort, avec une présence accrue dans les canaux de distribution et de vente au détail, tout en combinant les forces des deux sociétés dans les segments très rentables des camions légers et des SUV " a expliqué Goodyear. En Chine, cette combinaison double presque la présence de Goodyear et augmente le nombre de relations avec les constructeurs automobiles locaux.



Le rachat devrait être finalisé au second semestre 2021.