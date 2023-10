Goosehead Insurance, Inc. (Goosehead) est une agence d'assurance indépendante pour les particuliers. La société distribue des produits et des services d'assurance des particuliers dans l'ensemble des États-Unis. La société propose Digital Agent, une plateforme de devis en ligne, qui permet aux clients de comparer leurs tarifs d'assurance automobile et habitation avec ceux des meilleurs assureurs. L'agent numérique combine des millions de points de données, y compris les données de tarification de Goosehead sur des centaines de milliers de transactions, pour fournir aux clients des devis réels spécifiques à leurs besoins. Les clients peuvent ensuite lier ces devis par un bref appel avec l'un de ses agents locaux agréés ayant une expertise dans le marché spécifique du client. La société distribue des polices d'assurance dans une gamme de secteurs d'activité essentiellement personnels, notamment l'assurance habitation, l'assurance automobile, l'assurance des biens immobiliers, l'assurance contre les inondations, le vent et les tremblements de terre, l'assurance responsabilité civile excédentaire ou parapluie, l'assurance de lignes spécialisées, l'assurance des entreprises et l'assurance vie.

Secteur Assureurs et courtiers généralistes