GoPro, Inc. produit des caméras et des accessoires à monter et à porter. La société propose une famille de caméras, notamment ses caméras HERO11 Black, HERO10 Black, HERO9 Black et MAX connectées au cloud. Sa HERO11 Black est une caméra étanche, dotée de la stabilisation d'image HyperSmooth 5.0. La caméra HERO10 Black propose des vidéos de 5 300 pixels (5,3K) à 60 images par seconde et la caméra HERO9 Black des vidéos de 5K à 30 images par seconde. Sa MAX capture des vidéos à 360 degrés à une résolution de 6K et fait des assemblages à 5,6K. Elle propose une gamme de montures et d'accessoires, avec une caméra ou vendus séparément. Elle propose également des applications mobiles et Web qui offrent un flux de travail multimédia pour l'archivage, le montage, la création de reportages multi-clips et le partage de contenu à la volée. Son service d'abonnement GoPro propose une série d'avantages, notamment un plan de protection de la caméra et une plateforme qui permet aux abonnés d'accéder facilement au contenu, de le modifier et de le partager. Elle propose également des articles de style de vie, tels que des sacs, des t-shirts et d'autres articles souples.

Secteur Appareils électroniques