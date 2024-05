GoPro, Inc. produit des caméras et des accessoires montables et portables. La société propose une famille de caméras phares, notamment les caméras connectées au cloud HERO12 Black, HERO11 Black, HERO11 Black Mini, HERO10 Black, HERO10 Black Bones, HERO9 Black et MAX. La HERO12 Black est une caméra étanche, dotée d'un processeur GP2 et de la stabilisation d'image HyperSmooth 6.0. La MAX est une caméra étanche à 360 degrés dotée de la stabilisation d'image MAX HyperSmooth, de la vidéo 360 degrés MAX TimeWarp, de MAX SuperView, de PowerPano, de l'audio, de la diffusion en direct, de la commande vocale et d'un écran tactile frontal. Son service d'abonnement offre un accès complet aux fonctions d'édition de vidéos et de photos de la nouvelle application de bureau Quik et de l'application mobile Quik. Il propose des applications mobiles, de bureau et Web qui fournissent un flux de travail médiatique pour l'archivage, l'édition, la création d'histoires multiclips et le partage de contenu à la volée. L'entreprise propose également une gamme d'équipements de style de vie qui allie son design caractéristique et sa polyvalence dans une ligne de sacs, de sacs à dos et d'étuis.

Secteur Appareils électroniques