Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants parmi les petites capitalisations du London Main Market ce lundi.

PETITES CAPITALISATIONS - GAGNANTS

Capita PLC, en hausse de 6,0% à 21,04 pence, fourchette de 12 mois 12,40p-29,32p. Les actions de la société d'externalisation et de services professionnels augmentent, malgré un démarrage lent en 2024. Depuis le début de l'année, l'action est en baisse de 3,6%.

PETITES CAPITALISATIONS - PERDANTS

Gore Street Energy Storage Fund PLC, baisse de 5,0% à 64,80p, fourchette de 12 mois 58,80p-102,40p. L'investisseur dans des projets de stockage d'énergie à grande échelle annonce ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars. La valeur nette d'inventaire par action à la fin de l'année était de 107,0 pence, en baisse par rapport à 115,6 pence il y a un an. Gore Street augmente son dividende de 7,0 pence à 7,5 pence. Le président Pat Cox a déclaré : "Je reste persuadé que cette approche diversifiée continuera à offrir des rendements solides et durables aux investisseurs tout en contribuant à la décarbonisation nécessaire du système énergétique mondial".

Robert Walters PLC, baisse de 2,3 % à 373,39 pence, fourchette de 12 mois 344,00 pence-472,00 pence. La société de conseil en recrutement indique que le bénéfice brut du deuxième trimestre 2024 a chuté de 15% à 84,8 millions de livres sterling, contre 99,9 millions de livres sterling un an plus tôt. Elle indique que les revenus nets d'honoraires ont baissé de 12 %, reflétant "la baisse continue des conditions du marché par rapport au pic post-pandémique". Les honoraires ont baissé de 18% en juin, tandis que le flux de nouveaux emplois au cours du mois était également "plus faible que prévu".

