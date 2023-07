Gore Bourse Energy Storage Fund plc est une société d'investissement basée au Royaume-Uni. L'activité principale de la société est d'investir dans un portefeuille diversifié de projets de stockage d'énergie à l'échelle industrielle, principalement situés au Royaume-Uni et en République d'Irlande, bien que la société envisage également des projets en Amérique du Nord et en Europe occidentale. La société cherche à offrir aux actionnaires une opportunité importante d'investir dans un portefeuille diversifié de projets de stockage d'énergie à grande échelle. La société vise un dividende durable et attractif sur le long terme. La Société cherche également à fournir aux investisseurs un élément de croissance du capital. En plus de la croissance par l'exploitation de son pipeline considérable, la société vise à fournir un rendement de dividende constant et robuste sous forme de distributions de revenus à ses actionnaires. Gore Bourse Capital Limited est le conseiller en investissement de la Société.