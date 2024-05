Gore Street Energy Storage Fund plc est une société d'investissement basée au Royaume-Uni. La société cherche à fournir aux investisseurs un dividende durable et attractif sur le long terme en investissant dans un portefeuille diversifié de projets de stockage d'énergie à l'échelle des services publics au Royaume-Uni et à l'international. En outre, la société cherche à fournir aux investisseurs un élément de croissance du capital par le réinvestissement des liquidités nettes générées au-delà du dividende cible conformément à sa politique d'investissement. Elle a l'intention d'investir principalement dans des projets de stockage d'énergie utilisant la technologie des batteries lithium-ion. Elle peut investir les liquidités détenues à des fins de fonds de roulement et dans l'attente d'un investissement ou d'une distribution dans des liquidités ou des quasi-espèces, y compris des fonds du marché monétaire. Son portefeuille d'actifs de stockage a une capacité totale de 1,17 gigawatt (GW) et est situé en Grande-Bretagne, en Irlande, en Amérique du Nord et en Europe occidentale. Son conseiller en investissement est Gore Street Capital Limited.