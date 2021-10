Sonder Holdings Inc. : s'implante à Paris sur les Champs-Élysées

Le Groupe signe son entrée en France en acquérant la gérance et l’exploitation de l’Hôtel Atala

Sonder Holdings Inc. (« Sonder »), une entreprise hôtelière de nouvelle génération de premier plan qui redéfinit l’expérience client grâce à la technologie et au design, pose ses valises en France. Pour son arrivée dans l’Hexagone, Sonder vient d’inaugurer le Sonder Atala, un ensemble en gérance de 48 suites à deux pas des Champs-Élysées, dont plusieurs avec vue sur la Tour Eiffel ou sur le Sacré-Cœur.

Pour superviser sa gestion et son expansion en France, Sonder a récemment recruté son Directeur Général pour la France, Jean-Charles Denis. Jean-Charles Denis a plus de vingt ans d’expérience dans le secteur de l’hôtellerie en Europe, ayant notamment occupé les fonctions de Directeur d’Exploitation France d’Interstate Hotels & Resorts, et différents postes de direction — finance, ventes et exploitation — chez InterContinental Hotels Group. Il sera également chargé du développement de Sonder dans la capitale et dans d’autres villes en France.

« La France est l’une des premières destinations touristiques au monde, et constitue un incontournable pour tous les grands groupes hôteliers d’envergure mondiale. De plus et compte tenu de nos racines québécoises (Montréal), la France a pour nous une signification culturelle particulière, c’est pourquoi nous sommes particulièrement heureux d’arriver dans ce pays, à quelques pas de l’une des avenues les plus prestigieuses et les plus emblématiques au monde » a déclaré Martin Picard, Co-fondateur et Directeur Immobilier Monde. « Nous maintenons un rythme accéléré de développement en Europe, en Amérique du Nord et au Moyen-Orient. La France est le dixième pays d’implantation de Sonder, et nous allons continuer à approfondir nos relations avec les parties prenantes des lieux où nous nous installons. »

Sonder a déjà rencontré plusieurs responsables publics en France, et a notamment été reçu à la Mairie de Paris par l’adjoint à la Maire de Paris en charge du tourisme, Frédéric Hocquard, qui a salué en Sonder l’arrivée d’un nouveau prestataire hôtelier à Paris.

« Nous sommes très heureux d’accueillir un nouveau prestataire sur le marché du tourisme à Paris dans le huitième arrondissement, avec un projet de qualité qui réconcilie préservation du patrimoine et nouvelles attentes des touristes internationaux » a déclaré quant à elle Jeanne d’Hauteserre, Maire du 8e arrondissement de Paris.

« En cette période difficile pour le secteur du tourisme, je me réjouis d’accueillir Sonder, qui a choisi de s’installer dans ma circonscription, près de l’avenue des Champs-Élysées. Ce projet contribue à l’économie locale, tout en renforçant l’offre touristique avec une expérience numérique sophistiquée » a déclaré Sylvain Maillard, député de la 1ère circonscription de Paris.

Basé à San Francisco, Sonder propose quelque 15 000 hébergements dans plus de 35 villes, couvrant dix pays. Véritable partenaire des propriétaires de murs, la société prend à bail hôtels et immeubles d’appartements qu’elle décore, gère et exploite. Sonder se distingue dans le secteur de l’hôtellerie, par une conception du design en avance sur son temps, et une offre de numérisation de l’expérience client. Cette offre s’appuie sur les technologies pour mettre le client aux commandes de son séjour. Un simple téléphone portable lui suffit pour accéder à toutes ses demandes d’où qu’il soit et à tout moment, depuis la réservation jusqu’au check-out, en passant par un éventail complet de services, le tout grâce à l’application Sonder.

À quelques enjambées des grandes attractions touristiques de la capitale, telles que l’Arc de Triomphe, l’hôtel Sonder Atala s’enorgueillit d’une atmosphère art déco mettant en exergue l’art contemporain dans un ensemble parfait. Un jardin dissimulé ainsi qu’une terrasse sont à la disposition des clients qui s’y reposeront dans un décor unique aussi confortable qu’accueillant, inspiré des yourtes.

S’offrent aussi à la contemplation les œuvres d’artistes contemporains reconnus, tels la céramiste brésilienne Lisa Pappon, le photographe Mathieu Detaint et d’autres Français comme Deborah Sportes ou le sculpteur Jean-Pierre Moscovino.

L’arrivée de Sonder en France suit la récente annonce d’un projet d’introduction en bourse à travers un rapprochement avec Gores Metropoulos II (Nasdaq : GMIIU, GMII et GMIIW). La société a, également, fait part de son implantation récente au Moyen-Orient et au Mexique.

Pour plus d’informations sur les opportunités de partenariat immobilier avec Sonder, merci de nous contacter à l’adresse partners@sonder.com.

À propos de Sonder

Sonder révolutionne l’hospitalité grâce à un service innovant basé sur la technologie et à des hébergements inspirants et soigneusement conçus, le tout formant une expérience transparente. Créé en 2014 et basé à San Francisco, Sonder propose une variété d’options d’hébergement — des chambres spacieuses aux suites et appartements entièrement équipés — dans plus de 35 marchés couvrant dix pays et trois continents. L’application Sonder donne aux clients un contrôle total sur leur séjour. Avec des fonctionnalités en libre-service, un enregistrement simple et une assistance sur le terrain 24h/24 et 7j/7, les équipements et services de Sonder sont à portée de main, créant un monde de séjours meilleurs ouvert à tous.

Pour en savoir plus, visitez www.sonder.com ou suivez Sonder sur Facebook, Twitter ou Instagram. Téléchargez l’application Sonder sur Apple ou Google Play.

