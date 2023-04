La cotation des actions chinoises en Europe se heurte à des problèmes de liquidité

Le Shanghai-London Stock Connect n'a permis qu'à cinq entreprises chinoises d'émettre des Global Depository Receipts (GDR) à Londres au cours de ses quatre années d'existence, et treize autres sont cotées en Suisse par l'intermédiaire d'un lien concurrent plus récent. Les GDR permettent aux investisseurs d'acheter des actions de sociétés étrangères sur leurs places boursières locales.

La petite cohorte de participants n'a pas réussi à générer une demande suffisante pour les entreprises chinoises cotées sur ces bourses, mais a attiré des investisseurs qui exploitent les anomalies de prix.

L'opportunité d'arbitrage s'ouvre dès que les entreprises émettent leurs GDR, la plupart du temps avec une décote pour attirer les investisseurs. Les fonds spéculatifs s'empressent d'échanger les GDR contre leurs équivalents négociés en Chine dès qu'ils le peuvent et empochent la différence de prix.

"En déduisant tous les coûts, nous pensons obtenir un rendement de 4 à 5 % en détenant les GDR et en les convertissant plus tard en actions A", a déclaré Miles Jian, analyste d'un fonds spéculatif basé en Chine, en référence aux actions cotées en Chine continentale.

La question est devenue un véritable boulet pour le marché des GDR, les investisseurs se méfiant de la baisse du chiffre d'affaires, ce qui menace l'objectif de la Chine d'approfondir ses liens avec l'Europe et de créer d'autres moyens de financement.

Pour un nombre croissant d'entreprises chinoises cherchant à diversifier leur présence dans un monde géopolitiquement complexe, "il est plus judicieux de lever des capitaux en Europe et au Royaume-Uni qu'aux États-Unis", a déclaré John Edwards, commissaire britannique au commerce en Chine.

Mais il a ajouté : "...la faiblesse des volumes d'échanges n'est pas une bonne chose. L'arbitrage des fonds spéculatifs n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas ce que nous recherchons à long terme en tant que canal viable de mobilisation de capitaux.

Un avocat chinois a déclaré que de nombreux investisseurs échangent des GDR contre des actions A et que certains courtiers conçoivent même des produits dérivés pour bloquer ces profits.

Une solution n'est pas simple et demande du temps, mais les responsables des bourses et des gouvernements se retroussent les manches.

Le London Stock Exchange Group (LSEG) et des responsables commerciaux britanniques ont récemment visité plusieurs villes chinoises pour promouvoir les marchés de capitaux britanniques.

Wilson Xu, un vétéran du secteur bancaire de CITIC Securities, pionnier du programme Stock Connect, a déclaré que la liquidité s'améliorera lorsqu'il y aura une masse critique de cotations chinoises.

Le Shanghai-London Stock Connect a été lancé en 2019 et le lien a été étendu l'année dernière à Shenzhen et à la Suisse. Un programme similaire sera bientôt officiellement lancé pour relier la Chine et l'Allemagne.

La SIX Swiss Exchange a expliqué la faiblesse des volumes échangés par le manque d'appétit pour l'exposition au risque chinois dans un contexte de conditions de marché difficiles et par la nouveauté des instruments GDR.

En conséquence, les émissions sont faibles - les entreprises chinoises n'ont levé que quelques centaines de millions de dollars en moyenne sur la bourse SIX - et presque toutes ces entreprises, y compris Sunwoda Electronic Co Ltd et Hangzhou GreatStar Industrial Co Ltd, ont dû annuler une partie de leurs GDR après la période de détention minimale en raison d'activités d'arbitrage.

Même les dispositions prises par SIX pour autoriser environ 2,5 heures de négociation par séance pour les GDR chinois n'ont pas aidé.

"Ils ont tout condensé dans cette toute petite fenêtre afin d'obtenir plus de liquidités. Cela n'a pas fonctionné", a déclaré Jon Edwards, représentant en chef de LSEG pour la Chine, tout en reconnaissant que le problème n'était pas propre à SIX.

"Pour beaucoup des nôtres, oui, vous avez également vu des fonds d'arbitrage participer", a déclaré M. Edwards lors d'une conférence visant à promouvoir le Shanghai-London Connect.

Les entreprises chinoises se sont toutefois montrées positives dans leurs déclarations publiques concernant leurs incursions en Europe, qui leur ont offert un autre moyen de lever des fonds et d'accéder aux devises étrangères pour leurs activités à l'étranger.

Sunwoda Electronic et Hangzhou GreatStar n'ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters. GreatStar a indiqué dans une déclaration antérieure que les actions GDR restantes représentaient désormais moins de 50 % de l'émission initiale.

Un autre défi pour les entreprises qui cherchent à attirer les investisseurs à long terme vers les GDR chinois est que la plupart des investisseurs institutionnels sont déjà exposés aux actions chinoises par le biais d'autres canaux transfrontaliers, tels que le programme Qualified Foreign Institutional Investor ou le China-Hong Kong Stock Connect, a déclaré Dean Ding, directeur des services de titres à la Standard Chartered Bank, lors d'une récente conférence.

Londres s'efforce de résoudre le dilemme de l'œuf et de la poule.

"Nous avons besoin d'un certain volume de cotations avant de pouvoir disposer d'une base d'investisseurs suffisamment importante pour que les marchés soient liquides", a déclaré un responsable britannique du commerce qui a refusé d'être nommé.

"Il est également essentiel de disposer de nouvelles sources de capitaux à long terme pour assurer le succès à long terme du système Connect, et Londres dispose de ces sources à profusion.