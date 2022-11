Les entreprises chinoises s'intéressent aux cotations suisses et le nombre de transactions augmente

Bien que les transactions soient de taille modeste par rapport aux cotations new-yorkaises de plusieurs milliards de dollars que les entreprises chinoises recherchaient auparavant et qu'elles ne concernent que des entreprises cotées en bourse, les entreprises font néanmoins la queue pour être cotées en Suisse après que la Chine ait étendu cette année le programme Shanghai-London Stock Connect - un mécanisme d'investissement transfrontalier - pour inclure la Suisse et l'Allemagne.

Sunwoda, cotée à Shenzhen, le plus grand fabricant de batteries grand public au monde en termes de capacité installée, a levé 440 millions de dollars en émission d'actions sur la bourse suisse SIX et la négociation des actions commence à 1400 GMT lundi.

Au total, huit entreprises chinoises cotées, dont Lepu Medical Tech et le fabricant de batteries Gotion High-Tech, ont levé plus de 2,5 milliards de dollars via l'émission de certificats de dépôt mondiaux (GDR) à la bourse suisse. Plus d'une douzaine d'entreprises chinoises ont dévoilé leur intention de leur emboîter le pas, selon les documents déposés à la bourse.

Le China-Switzerland Connect permet aux entreprises chinoises de lever des capitaux en émettant et en cotant des GDR sur la bourse suisse SIX. Les entreprises suisses peuvent émettre des certificats de dépôt chinois sur les bourses chinoises.

L'émission de GDR en Europe offre un "canal supplémentaire" aux entreprises chinoises pour accéder aux capitaux internationaux, a déclaré Mandy Zhu, responsable de la banque mondiale pour la Chine chez UBS. Elle intervient à un moment où les cotations aux États-Unis et à Hong Kong ont ralenti.

Les inscriptions chinoises aux États-Unis se sont arrêtées en juillet dernier à la suite d'une vaste répression réglementaire - seulement 152,5 millions de dollars d'inscriptions chinoises ont eu lieu aux États-Unis jusqu'à présent en 2022, contre 12,8 milliards de dollars en 2021, selon Refinitiv.

Le marché des introductions en bourse (IPO) à Hong Kong, un lieu de prédilection pour les levées de fonds des entreprises chinoises, a chuté de 81 % en volume au cours de la période janvier-septembre, selon Deloitte, dans un contexte de tensions entre Pékin et Washington ainsi que de volatilité du marché.

Zhu d'UBS a déclaré que la banque suisse travaille avec un certain nombre de sociétés chinoises ayant des projets d'émission de GDR importants, sans divulguer les noms ni les cibles des transactions. Elle a ajouté qu'UBS discute également avec des entreprises chinoises de la possibilité d'une cotation à Francfort une fois que les règles seront en place, de sorte que "nos mandats GDR continueront d'arriver".

Zhu a déclaré que l'opération suisse "historique" de Sunwoda montre que les entreprises chinoises aux fondamentaux solides peuvent encore aiguiser l'appétit même dans un environnement de marché défavorable, pour autant que les souscripteurs puissent aider à identifier les bons investisseurs. UBS était le coordinateur mondial et le teneur de livres de l'opération, conjointement avec Goldman Sachs.

Selon UBS, l'émission de GDR par Sunwoda a suscité une forte demande de la part des investisseurs internationaux lors du processus de construction du livre d'ordres.

Cela a permis à Sunwoda d'exercer une option pour étendre sa collecte de fonds de près de 50 %, à partir d'une taille d'émission initiale de 300 millions de dollars, touchant presque la limite supérieure approuvée par les régulateurs, a déclaré Zhu.

Malgré les perspectives plus prometteuses, la taille des transactions a été relativement faible, la cotation suisse de Gotion, d'un montant de 685 millions de dollars, étant la plus importante à ce jour dans le cadre du système Swiss connect.

Drew Bernstein, co-président de Marcum Bernstein & Pinchuk, un cabinet d'expertise comptable axé sur la Chine, a déclaré que le marché américain resterait la meilleure option pour les entreprises chinoises, une fois que les obstacles réglementaires auront été levés et que le différend sino-américain de longue date sur l'audit des entreprises aura été résolu.

"Aujourd'hui, évidemment, les entreprises ont beaucoup de choix et les marchés eux-mêmes ont différentes choses à proposer", a-t-il déclaré. Mais pour de nombreuses bourses, "elles n'ont pas vraiment d'échelle. Elles n'ont pas de liquidité".