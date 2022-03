Trois entreprises chinoises envisagent une cotation en Suisse

Sany Heavy Industry Co, cotée à Shanghai, et Gotion High Tech Co et Lepu Medical Technology (Beijing) Co, cotées à Shenzhen, ont déclaré dans leurs documents respectifs qu'elles avaient l'intention de vendre des certificats internationaux d'actions étrangères en Suisse pour financer leur expansion mondiale.

Les sociétés ont également déclaré qu'elles répondaient aux appels du gouvernement pour renforcer la connectivité entre les marchés de capitaux chinois et européens, et que la cotation à l'étranger contribuerait à élargir les canaux de financement et à améliorer la gouvernance d'entreprise.

À la fin de l'année dernière, la Chine a élargi un programme de connexion des actions reliant Shanghai et Londres pour inclure les marchés de capitaux en Allemagne et en Suisse. [L1N2T20WA]

Le premier lot de candidats dans le cadre du programme élargi intervient alors que le vice-premier ministre chinois Liu He a déclaré mercredi que le gouvernement chinois continuait à soutenir les cotations offshore des sociétés nationales.

Le régulateur chinois des valeurs mobilières a également promis mercredi de maintenir ouverts les canaux de cotation à l'étranger, dans le cadre d'un effort concerté pour apaiser les investisseurs inquiets d'un éventuel découplage financier dans un contexte de tensions géopolitiques accrues entre Pékin et Washington.

L'Europe propose aux entreprises chinoises d'autres lieux de cotation offshore que les États-Unis et Hong Kong.

Sany, un important fabricant chinois d'équipements de construction et d'exploitation minière, a déclaré qu'une cotation à la Bourse suisse contribuerait à accélérer sa stratégie d'internationalisation et à améliorer sa compétitivité.

"La société espère tirer pleinement parti de la réforme du marché des capitaux en Chine et du soutien politique fort pour se connecter directement aux marchés des capitaux étrangers", a déclaré Sany.

Gotion, qui fabrique des batteries lithium-ion utilisées dans les véhicules électriques et compte Volkswagen AG comme partenaire stratégique, a déclaré qu'elle utiliserait le produit de la cotation prévue pour financer son expansion mondiale.

Lepu Medical a également déclaré que la cotation à l'étranger améliorerait son image de marque mondiale et sa part de marché.

Les trois entreprises ont déclaré que leurs plans de collecte de fonds sont encore en discussion et que l'émission nécessite l'approbation des actionnaires et des régulateurs.