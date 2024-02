Goto Ltd, anciennement connu sous le nom de Neratech Media Ltd, est un fournisseur de services multimodaux de partage de véhicules basé en Israël. L'entreprise propose des services de partage de voitures. Elle offre au client des alternatives de transport pour se rendre d'un point à un autre de la manière la plus rapide ou la plus efficace en utilisant des voitures, des cyclomoteurs, des vélos et des kick-scooters partagés, Goto Ltd et permet à ses clients de commander et de payer les services de partage sur une plateforme intégrée. La Société sert des clients privés ainsi que des clients professionnels et son objectif est de fournir aux clients un niveau élevé de sécurité et de réduire le nombre de véhicules privés dans les villes. L'entreprise est présente dans les plus grandes villes de pays tels qu'Israël, Malte, l'Espagne et l'Allemagne.