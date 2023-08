GP Petroleums Limited est une société basée en Inde, qui s'occupe de la formulation, de la fabrication et de la commercialisation de lubrifiants industriels et automobiles, d'huiles de traitement, d'huiles pour transformateurs, de graisses et d'autres spécialités sous la marque IPOL en Inde. La société fait également le commerce d'huiles de base, de bitume, de charbon et de mazout de soute. Les produits de la société comprennent des lubrifiants automobiles, tels que des huiles pour moteurs automobiles, des huiles pour engrenages et transmissions automobiles, des graisses automobiles et des liquides de refroidissement et de frein pour moteurs ; des lubrifiants industriels, tels que des huiles lubrifiantes industrielles, des huiles industrielles spécialisées, des liquides pour le travail des métaux, des huiles anticorrosion, des nettoyants et des huiles de trempe, des graisses industrielles et des huiles de pulvérisation pour vergers. Ses produits sont destinés à toute une série d'industries, notamment la mécanique générale, l'automobile, les plastiques, les sucreries, les transformateurs, les composants en caoutchouc, la peinture, les cosmétiques, les pneus, les textiles, le ciment et les mines. La société possède une usine de fabrication à Vasai, près de Mumbai.