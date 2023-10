GPH Ispat Limited est une entreprise sidérurgique basée au Bangladesh. Les principales activités de l'entreprise sont la fabrication et le commerce de produits en fer et en acier de toutes sortes (à l'exception des produits en ferro-alliage) ou d'autres matériaux métalliques ou alliés, ainsi que leur commercialisation. L'entreprise est également un producteur de billettes d'acier à faible et moyen carbone et à faible alliage au Bangladesh. Ses produits comprennent le B600C-R-Rebar, le B500DWR, le B500CWR et le B420DWR. Les services de la société comprennent des services de conception et d'ingénierie (architecture et conception structurelle), la gestion logistique, la livraison sur site et le groupage, ainsi que des services de détail des barres d'armature, d'estimation, de programmation et de gestion de projet.

